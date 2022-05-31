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MLB／打上第3層看台 桑契斯496呎暴力轟空降本季最大號

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
馬林魚隊外野手桑契斯敲出496呎全壘打是本季大聯盟之最，也是近3年最遠的一轟。 美聯社
馬林魚隊外野手桑契斯敲出496呎全壘打是本季大聯盟之最，也是近3年最遠的一轟。 美聯社

坐在庫爾斯球場第3層看台，還能接到全壘打球，馬林魚隊外野手桑契斯（Jesús Sánchez）這發特大號全壘打讓全場驚呆，飛行距離496呎寫下今年大聯盟之最，也是近3年來最遠的一轟。

馬林魚今天在客場以1：7輸給洛磯隊，唯一分數就是桑契斯在第2局炸裂的陽春砲，面對洛磯先發投手費特納（Ryan Feltner），桑契斯瞄準一記85哩滑球大棒一揮，小白球一路遠颺，最終降落在右外野第3層看台最後方走廊區，在球場酒吧前方落地。

這支496呎全壘打超越楚奧特（Mike Trout）在今年4月敲出的472呎，空降本季最大號全壘打第一位；在庫爾斯球場史上，則並列第2大號全壘打，僅次於「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）在2016年締造的504呎。

費特納在挨轟後未再失血，最終先發7局僅被敲4安打、失1分，打線則在7局後開火逆轉戰局，幫助他在本季第3場、生涯第5場先發取得首勝。

未在遭到砲轟後動搖，依然繳出一場好投，費特納表示，「有時後投手在挨轟後會變得猶豫，但我希望保持在積極進攻的模式，堅守自己的策略。」

馬林魚

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