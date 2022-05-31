MLB／張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁

旅美棒球好手張育成大聯盟新東家正式確定。匹茲堡海盜今天宣布以現金換得日前遭克里夫蘭守護者隊指定讓渡（DFA）的張育成，職業生涯首度轉隊的他將改披6號戰袍。

張育成在社群媒體推特（Twitter）發文：「謝謝你克里夫蘭，超級感謝支持我的俄亥俄州球迷與朋友，你們的鼓勵與熱情對我深具意義。現在該開啟人生新頁了，海盜加油。」

張育成本季在守護者命運多舛，季初感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後在傷兵名單待了近一個月，期間多名功能類似的隊友表現出色，壓縮他歸隊後的上場空間。為拉上小聯盟新秀，守護者26日將下放選擇權用光的張育成放進指定讓渡名單。

如今張育成經交易轉戰海盜，揮別連同前身印地安人一共待了8年的守護者體系，球衣背號也將從2號改為6號，最快今天就會在海盜作客洛杉磯迎戰道奇隊時出賽。

交易案公布後，守護者球團用張育成英文名諧音在推特發文Thank Yu（謝謝你育成），感謝他這些年在俄亥俄州東北場內外付出的一切，祝他在匹茲堡好運。

海盜體系與台灣球員淵源頗深。張育成胞兄、目前效力中華職棒富邦悍將的捕手張進德曾升到海盜小聯盟3A層級，未登上大聯盟；目前效力中職味全龍的左投王維中最初被海盜簽下，歷經多年輾轉又回到海盜懷抱，且在大聯盟出賽。

海盜換得張育成後挪出40人名單空間，將內野手塔克（Cole Tucker）放進指定讓渡名單，26人名單也將相應調整，張育成將成為隊史首位大聯盟台灣野手。

26歲的張育成在大聯盟征戰4季，出賽131場，敲出69支安打，包括16支二壘安打、4支三壘安打、10發全壘打，貢獻46分打點，都是大聯盟台灣選手紀錄保持者。

去年單季9轟後，張育成本季僅在大聯盟出賽4場，10個打數沒有安打，苦吞7次三振。

張育成具備長打實力，且是守備位置靈活的內野工具人，正好符合海盜隊需求。

海盜深受傷兵困擾，日籍一壘手筒香嘉智、主戰游擊手紐曼（Kevin Newman）、重砲手沃格貝克（Daniel Vogelbach）都在傷兵名單上。張育成加盟有助增加球隊內野深度，將與范梅特（JoshVanMeter）、查維斯（Michael Chavis）、韓籍球員朴孝俊等人爭取上場機會。