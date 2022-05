MLB／長太高容易被球迷認出 賈吉笑稱「藏不住了」

今年賽季最火燙的男人非洋基強打賈吉(Aaron Judge)莫屬,本季18支全壘打仍居大聯盟榜首,日前他接受訪問時談到自己從一開始沒沒無聞到現在成為新「洋基隊長」,他笑稱「我太高了,球迷很容易就認出我。」

將滿30歲的賈吉過去6年效力洋基572場比賽,敲出571支安打,包含158發全壘打、366分打點、.276打擊率、.940OPS,被公認是洋基刊板球星,賈吉雖然曾說過希望永遠當洋基人,不過今年季前球團試圖和他延長合約卻談判破裂,意味著他在本賽季結束後將成為自由球員。

日前賈吉談到自己在洋基這6年有哪些轉變,他認為自己有做到透過場上的表現,讓更多球迷認識他,並表示由於身高高達201公分,真的很容易被球迷認出來。

「現在走在路上要不被認出來真的很難,我還記得很久以前有一次參加一個時代廣場的表演,當時我站在電梯的中間周遭都是來自世界各地的人,但沒有人認出我,但隨著球季持續進行下去,再加上我有201公分,我的身分現在根本藏不住了。」

"People wanna talk about contracts, that's not what I'm playing for. I'm playing to bring a championship back here to New York."



