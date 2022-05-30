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MLB／長太高容易被球迷認出 賈吉笑稱「藏不住了」

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉接受訪問時談到自己從一開始沒沒無聞到現在成為新「洋基隊長」。 美聯社
賈吉接受訪問時談到自己從一開始沒沒無聞到現在成為新「洋基隊長」。 美聯社

今年賽季最火燙的男人非洋基強打賈吉（Aaron Judge）莫屬，本季18支全壘打仍居大聯盟榜首，日前他接受訪問時談到自己從一開始沒沒無聞到現在成為新「洋基隊長」，他笑稱「我太高了，球迷很容易就認出我。」

將滿30歲的賈吉過去6年效力洋基572場比賽，敲出571支安打，包含158發全壘打、366分打點、.276打擊率、.940OPS，被公認是洋基刊板球星，賈吉雖然曾說過希望永遠當洋基人，不過今年季前球團試圖和他延長合約卻談判破裂，意味著他在本賽季結束後將成為自由球員。

日前賈吉談到自己在洋基這6年有哪些轉變，他認為自己有做到透過場上的表現，讓更多球迷認識他，並表示由於身高高達201公分，真的很容易被球迷認出來。

「現在走在路上要不被認出來真的很難，我還記得很久以前有一次參加一個時代廣場的表演，當時我站在電梯的中間周遭都是來自世界各地的人，但沒有人認出我，但隨著球季持續進行下去，再加上我有201公分，我的身分現在根本藏不住了。」

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