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MLB／客場10戰奪8勝25年來最佳 道奇擠下洋基成聯盟龍頭

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇近期表現如此優異，開路先鋒明星外野手貝茲功不可沒，他在5月瘋狂敲出11支全壘打，目前以14轟獨居國聯全壘打王。 法新社
道奇近期表現如此優異，開路先鋒明星外野手貝茲功不可沒，他在5月瘋狂敲出11支全壘打，目前以14轟獨居國聯全壘打王。 法新社

近況相當火熱的道奇今以3：1擊敗響尾，順利在系列賽4連戰橫掃對手，目前團隊33勝14敗的戰績正式超越洋基成為全聯盟第一。

道奇今日雖然只敲出4支安打，但投手群有效壓制對手打線，先發投手安德森（Tyler Anderson）主投6局無失分，拿下個人本季第6勝，牛棚普萊斯（David Price）、菲利浦斯（Evan Phillips）和金布洛爾（Craig Kimbrel）合力完成剩餘比賽，成功守住勝利。

道奇結束與費城人、國民、響尾蛇的客場之旅，10連戰中取得8勝2敗的佳績，這是道奇自1997年來，在單一客場之旅中拿下的最多勝，道奇此役結束後勝率高達7成02，也是聯盟唯一一支勝率突破7成的球隊。

道奇近期表現如此優異，開路先鋒明星外野手貝茲(Mookie Betts)功不可沒，他在5月瘋狂敲出11支全壘打，目前以14轟獨居國聯全壘打王，還帶有打擊率.301、攻擊指數.991的表現，目前只差1支全壘打就能追平坎潘奈拉(Roy Campanella)，並列隊史5月最多轟的球員。此外明星游擊手透納（Trea Turner）今天有安打演出，讓他連續安打場數推進至21場，是本季聯盟紀錄。

連戰 獨居

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