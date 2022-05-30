MLB／客場10戰奪8勝25年來最佳 道奇擠下洋基成聯盟龍頭
近況相當火熱的道奇今以3：1擊敗響尾蛇，順利在系列賽4連戰橫掃對手，目前團隊33勝14敗的戰績正式超越洋基成為全聯盟第一。
道奇今日雖然只敲出4支安打，但投手群有效壓制對手打線，先發投手安德森（Tyler Anderson）主投6局無失分，拿下個人本季第6勝，牛棚普萊斯（David Price）、菲利浦斯（Evan Phillips）和金布洛爾（Craig Kimbrel）合力完成剩餘比賽，成功守住勝利。
道奇結束與費城人、國民、響尾蛇的客場之旅，10連戰中取得8勝2敗的佳績，這是道奇自1997年來，在單一客場之旅中拿下的最多勝，道奇此役結束後勝率高達7成02，也是聯盟唯一一支勝率突破7成的球隊。
道奇近期表現如此優異，開路先鋒明星外野手貝茲(Mookie Betts)功不可沒，他在5月瘋狂敲出11支全壘打，目前以14轟獨居國聯全壘打王，還帶有打擊率.301、攻擊指數.991的表現，目前只差1支全壘打就能追平坎潘奈拉(Roy Campanella)，並列隊史5月最多轟的球員。此外明星游擊手透納（Trea Turner）今天有安打演出，讓他連續安打場數推進至21場，是本季聯盟紀錄。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言