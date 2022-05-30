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MLB／10場先發一勝難求！葛蘭基4局挨3轟 賽後傳傷情

聯合新聞網／ 綜合報導
葛蘭基苦吞本季第4敗，本季10場先發勝投仍未開張。 美聯社
葛蘭基苦吞本季第4敗，本季10場先發勝投仍未開張。 美聯社

季初以1年1300萬美元重回皇家的38歲「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke），今日主投4局被雙城敲出3發全壘打，球隊最終以3：7落敗，葛蘭基苦吞本季第4敗，本季10場先發勝投仍未開張。

葛蘭基上周在客場出戰響尾蛇，僅投3.2局、挨2轟、失7分，是他今年重返皇家後最短局數的先發，也是個人本季最慘一役。今日作客雙城，在3局下半先被烏謝拉（Gio Urshela）敲出1發3分砲，4局下又被高登（Nick Gordon）、拉那奇（Trevor Larnach）轟出背靠背全壘打，只投4局就黯然退場。

葛蘭基此役最終主投4局，被敲6安、包括挨3轟、5分責失，另有2次保送、2次三振，賽後不但防禦率升至5.05，還吞下本季第4敗，目前仍舊一勝難求。

更慘的是，葛蘭基提前退場後還傳出傷情，他受訪時表示自己的右前臂、右屈肌感到不適，「有痠痛和緊繃的感覺，不舒服的狀態影響到自己的投球，希望傷勢趕快消退，讓我繼續幫助球隊贏得比賽。」

Zack Greinke 皇家 雙城

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