MLB／張育成披上海盜球衣前 這兩位南韓高中同學先較勁

旅美好手張育成可望改披海盜隊球衣，就等海盜、守護者隊完成交易後，正式對外公布；海盜作客聖地牙哥，今天對教士隊3連戰最後一戰，昔日南韓高中同學朴孝俊、金河成本季首次、可能也是最後一次碰面，成為南韓媒體關注話題。

這兩位26歲好手過去是南韓野塔高中青棒隊的隊友，朴孝俊念完高中後，以國際自由球員身分加盟洋基隊，在小聯盟磨練6個球季後，去年7月17日登上大聯盟，並在「731交易大限」前被交易到海盜。

朴孝俊今年開季就在大聯盟名單，出賽5場14打數3安打後被降到3A，由於守過二壘、游擊、右外野，靠著「工具人」優勢，今天被叫回大聯盟。

金河成高中畢業後，效力韓職英雄隊7年，去年赴美加盟教士，已在大聯盟站穩先發，今天首次和老同學同場較勁，擔任教士先發三壘手，4打數1安打、吞下1次三振。

朴孝俊未先發，延長10局上出場代跑，一度攻占三壘，但想利用教士後援投手賈西亞（Luis Garcia）暴投搶攻本壘，結果遭觸殺；教士在延長10局下靠葛利桑（Trent Grisham）再見兩分砲，以4：2獲勝。

教士、海盜本季6場對戰已畫下句點，教士以4勝2敗占上風，除非兩隊都進季後賽，否則朴孝俊、金河成明年才有機會再碰面。

張育成3天前遭守護者隊指定讓渡，可望透過現金交易加盟海盜，加入筒香嘉智、朴孝俊的行列，共組「亞洲兵團」。