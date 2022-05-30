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MLB／大谷翔平4度單季全壘打達雙位數 超越一朗追松井

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平第4度單季全壘打達雙位數，日本球員中僅次於松井秀喜。 美聯社
大谷翔平第4度單季全壘打達雙位數，日本球員中僅次於松井秀喜。 美聯社

日籍「二刀流」球星大谷翔平今日對上藍鳥敲出單場雙響砲，中止連續5場沒有安打的小低潮，且是連續2打席開轟，本季第10和第11轟出爐，這是大谷翔平第4度單季全壘打達雙位數，成為「酷斯拉」松井秀喜之外第二位寫下該成績的日本選手。

大谷翔平今擔任先發第2棒指定打擊，雖然已連續17打席、12打數沒有揮出安打，但他今天在首局首打席就轟出右外野方向413呎的陽春砲，助天使以1比0先馳得點；3局下輪到第二個打席，他又將球轟出中外野大牆，是一發427呎的2分砲。

大谷翔平今天一口氣賺進兩發全壘打，本季第10和第11轟同時出爐，目前是除了楚奧特（Mike Trout）13轟之外，全隊第二多的球員。此外，這也是大谷翔平生涯第4度單季達10轟，超越鈴木一朗、福留孝介的3次，寫下日本選手第二人紀錄，目前紀錄保持人仍是「酷斯拉」松井秀喜的7次。

大谷翔平 松井秀喜

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