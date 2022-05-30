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MLB／洋基近22天狂操23戰 賈吉18轟獨佔鰲頭仍輸光芒

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
托瑞斯（左）、賈吉（右）開轟，洋基全場只進帳這2分。 路透
托瑞斯（左）、賈吉（右）開轟，洋基全場只進帳這2分。 路透

光芒隊今天只有兩支安打，不過都是全壘打，在主場以4：2擊敗洋基隊，雙方本季第1個系列戰落幕，各拿兩勝扯平。

光芒2局下靠崔志萬陽春砲追成1：1，5局下沃爾斯（Taylor Walls）追加陽春砲超前比數，打完前6局仍以2：1領先。

崔志萬（右）2局下揮出陽春砲，助光芒扳平比數。 美聯社
崔志萬（右）2局下揮出陽春砲，助光芒扳平比數。 美聯社

洋基原本保有競爭力，不料7局下投手群狀況連連，先發投手塞佛里諾（Luis Severino）連投兩次保送，再三振1人後退場，不料接手的馬里納奇歐（Ron Marinaccio）更糟，面對前3名打者都投出四死球、包括一記觸身球，莫名其妙送掉兩分，成為洋基落敗主因。

洋基全場出現9支安打，比光芒多了7支，包括2局上托瑞斯（Gleyber Torres）、8局上賈吉（Aaron Judge）開轟，除了這兩支陽春砲，未再追加分數。

賈吉中斷連5戰未開轟紀錄，本季18支全壘打仍居大聯盟榜首，領先排名第2的道奇隊貝茲4轟。

洋基最近22天打了23場比賽，包括兩次雙重賽，今天得點圈有人時，9個打數統統掛零，近9戰打擊率只有1成98，不過目前戰績33勝15敗仍是美聯最佳。

洋基 光芒 賈吉 崔志萬

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