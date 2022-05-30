MLB／馬林魚佛提斯被砸頭 勇士奧比斯竟親吻頭盔說歹勢

馬林魚隊作客亞特蘭大，今天對勇士隊進行3連戰最後一戰，7局上出現溫馨有趣的一幕，馬林魚捕手佛提斯（Nick Fortes）被砸到頭盔，後來攻占二壘時，勇士二壘手奧比斯（Ozzie Albies）說「歹勢」的方式竟是親吻頭盔，讓這位25歲菜鳥當場笑出來。

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佛提斯去年初登大聯盟打了14場比賽，本季首戰2打數2安打，但7局上面對勇士後援投手中史提芬斯（Jackson Stephens），對方投出第1球、93.5英里失控伸卡球，直接打中他的頭盔，讓所有人嚇一大跳。

馬林魚防護員立刻進場關切，但佛提斯認為沒問題，小白球並非正面打到頭盔、只是擦過，他靠這記觸身球上一壘，繼續留在場內作戰。

佛提斯因下一棒內野滾地球上二壘，奧比斯上前致意，拍拍他的左手後，特別指著頭盔被砸到的地方，下個動作竟是直接親吻，佛提斯說：「奧比斯本來就很搞笑，當時也只能笑一笑了。」

馬林魚重砲索勒（Jorge Soler）轟出兩分砲，佛提斯跑回本季第1分，但勇士外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）轟出雙響砲，馬林魚終場仍以3：6落敗。