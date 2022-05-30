MLB／大谷翔平本季3度雙響砲 天使主場4連戰遭藍鳥清盤

天使隊日籍球星大谷翔平今天大爆發，締造本季第3次單場雙響砲紀錄，包辦3分打點，但藍鳥隊在這場打擊大戰占上風，尤其小古瑞爾( Lourdes Gurriel Jr.）包辦5分打點，成為11：10獲勝的最大功臣，4連戰將天使清盤。

這場比賽一共出現25支安打，包括5支全壘打，大谷1局下面對藍鳥先發投手貝瑞歐斯（Jose Berrios），轟出右外野413英尺陽春砲，攻下全場第1分，3局下再轟中外野425英尺兩分砲，但兩隊全場5度打平，藍鳥最後以1分之差險勝，在天使主場4戰全勝。

藍鳥隊左外野手小古瑞爾包辦5分打點，助球隊4連戰全勝。 路透

大谷3打數2安打，中斷5場未開轟紀錄，本季11轟、生涯累積104轟，也是第4個2位數全壘打的球季；他進入5月後手感加溫，單月出現7轟，從2018年轉戰大聯盟至今，已有9次單場至少兩轟紀錄。

藍鳥在客場將天使清盤後，最近拚出5連勝，戰績27勝20敗，在美聯東區仍居第3，落後洋基隊5.5場勝差；反觀天使吞下5連敗、近12戰第9敗，戰績27勝22敗在美聯西區排名第2，落後太空人隊3.5場勝差。