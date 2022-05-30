MLB／海盜近期傷兵多 張育成加盟有發揮空間
近日遭克里夫蘭守護者指定讓渡（DFA）的台灣好手張育成可望轉戰新東家。美國媒體報導，他將被交易到匹茲堡海盜隊，與日本強打筒香嘉智同隊。
張育成今年26歲，2014年旅美，過去8年來都效力守護者體系（原名印地安人），今年從大聯盟出發，但歷經感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）康復，上場機會減少，26日遭球隊移出40人名單。
匹茲堡郵報（Pittsburgh Post-Gazette）報導，匹茲堡海盜隊正準備用現金交易的方式，延攬張育成入隊。交易確定後，這將是張育成職業生涯首次轉隊。
巧合的是，張育成的哥哥張進德過去曾效力匹茲堡海盜隊小聯盟。但張進德最高層級到3A，不曾登上大聯盟。如今張育成將代替哥哥圓夢，成為海盜隊大聯盟首位台灣球員。
張育成登上海盜船之後，將與來自日本、韓國的棒球好手同隊，包括曾是日本職棒中央聯盟全壘打王的筒香嘉智，以及與張育成年齡相仿、同樣旅美多年的韓國內野手朴孝俊（Hoy Park）。
張育成加入海盜之後，最快可能在30日客場對洛杉磯道奇的比賽上場。海盜隊近日有多名野手進入傷兵名單，包括經常擔任先發一壘手筒香嘉智、查維斯（Michael Chavis）。球界評估，能守內野4個位置的張育成，將獲得不少出賽機會。
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