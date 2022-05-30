快訊

到底該不該吃藥？確診者服新冠抗病毒藥最擔心的幾個問題

「很多孩子都走了」繼續燒 美女律師發文：父母會驚慌

賴清德憂中部面臨疫情洪峰 中區指揮官：頂多就這樣

MLB／海盜近期傷兵多 張育成加盟有發揮空間

中央社／ 洛杉磯29日專電
海盜隊正準備用現金交易的方式，延攬張育成入隊。 美聯社
海盜隊正準備用現金交易的方式，延攬張育成入隊。 美聯社

近日遭克里夫蘭守護者指定讓渡（DFA）的台灣好手張育成可望轉戰新東家。美國媒體報導，他將被交易到匹茲堡海盜隊，與日本強打筒香嘉智同隊。

張育成今年26歲，2014年旅美，過去8年來都效力守護者體系（原名印地安人），今年從大聯盟出發，但歷經感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）康復，上場機會減少，26日遭球隊移出40人名單。

匹茲堡郵報（Pittsburgh Post-Gazette）報導，匹茲堡海盜隊正準備用現金交易的方式，延攬張育成入隊。交易確定後，這將是張育成職業生涯首次轉隊。

巧合的是，張育成的哥哥張進德過去曾效力匹茲堡海盜隊小聯盟。但張進德最高層級到3A，不曾登上大聯盟。如今張育成將代替哥哥圓夢，成為海盜隊大聯盟首位台灣球員。

張育成登上海盜船之後，將與來自日本、韓國的棒球好手同隊，包括曾是日本職棒中央聯盟全壘打王的筒香嘉智，以及與張育成年齡相仿、同樣旅美多年的韓國內野手朴孝俊（Hoy Park）。

張育成加入海盜之後，最快可能在30日客場對洛杉磯道奇的比賽上場。海盜隊近日有多名野手進入傷兵名單，包括經常擔任先發一壘手筒香嘉智、查維斯（Michael Chavis）。球界評估，能守內野4個位置的張育成，將獲得不少出賽機會。

張育成 海盜

延伸閱讀

MLB／張育成找到新東家了 轉戰海盜從國聯重新出發

MLB／張育成遭DFA交易機率大 美媒 葉君璋要他相信自己

MLB／不擔心張育成去處 葉君璋：還能再打3、5年

MLB／遭守護者DFA 張育成在IG對自己信心喊話

相關新聞

MLB／大谷翔平本季3度雙響砲 天使主場4連戰遭藍鳥清盤

天使隊日籍球星大谷翔平今天大爆發，締造本季第3次單場雙響砲紀錄，包辦3分打點，但藍鳥隊在這場打擊大戰占上風，尤其小古瑞爾...

MLB／張育成找到新東家了 轉戰海盜從國聯重新出發

旅美好手張育成3天前遭守護者隊指定讓渡（DFA），未來動向明朗，可望轉戰國聯戰場，從海盜隊重新出發。

MLB／馬林魚佛提斯被砸頭 勇士奧比斯竟親吻頭盔說歹勢

馬林魚隊作客亞特蘭大，今天對勇士隊進行3連戰最後一戰，7局上出現溫馨有趣的一幕，馬林魚捕手佛提斯（Nick Fortes...

MLB／今日戰績表 大谷翔平轟雙響砲天使仍飲恨給藍鳥

MLB今日戰績表 巨人 6：4 紅人 金鶯 2：12 紅襪 洛磯 5：6 國民 馬林魚 3：6 勇士 守護者 1：2 老虎 洋基 2：4 光芒 小熊 4：5 白襪 皇家 3：7 雙城

MLB／海盜近期傷兵多 張育成加盟有發揮空間

近日遭克里夫蘭守護者指定讓渡（DFA）的台灣好手張育成可望轉戰新東家。美國媒體報導，他將被交易到匹茲堡海盜隊，與日本強打...

MLB／對學長討不到便宜 大谷翔平連17打席孵不出安打

大谷翔平重返天使隊先發打線，對戰效力藍鳥隊的高中學長菊池雄星，又度過沒有安打的一天，全場5打席僅靠觸身球上壘，天使終場以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。