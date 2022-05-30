MLB／張育成找到新東家了 轉戰海盜從國聯重新出發
旅美好手張育成3天前遭守護者隊指定讓渡（DFA），未來動向明朗，可望轉戰國聯戰場，從海盜隊重新出發。
匹茲堡郵報（Pittsburgh Post-Gazette）今天引述消息來源指出，海盜透過現金交易挖角張育成。
張育成最近4個球季在守護者（含前身印地安人隊）出賽131場，打擊率2成08、全壘打10支、打點46分，包括本季出賽4場，合計10個打數沒有安打，吞下7次三振，在用完選擇權後遭到DFA。
海盜官網還未證實這起交易案，美國媒體MLB Trade Rumors指出，海盜隊內野傷兵不少，張育成加盟海盜後，會比守護者時期有更多上場機會。
張育成的哥哥、富邦悍將隊捕手張進德，過去旅美時期在海盜打了7個球季，最高層級3A。
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