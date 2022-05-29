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MLB／對學長討不到便宜 大谷翔平連17打席孵不出安打

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平重返天使隊先發打線，對戰效力藍鳥隊的高中學長菊池雄星，又度過沒有安打的一天，全場5打席僅靠觸身球上壘，天使終場以5：6輸球、吞下4連敗，大谷已連續17打席、12打數沒有安打；菊池先發5局被敲9安打、失2分無關勝敗。

大谷因背部輕微不適，昨天退出先發打線，今天以第2棒、指定打擊回歸，對手藍鳥由菊池雄星先發，正好上演花卷東高校的學長、學弟對決，學長在對戰中占居上風。

大谷前3打席都面對菊池空手而歸，直到第4打席才上壘，他在第7局面對後援投手梅利威瑟（Julian Merryweather），挨了一記觸身球，楚奧特隨後補上逆轉兩分砲、本季第13轟，一度將比分改寫為4：3。

藍鳥在8局上靠2支二壘打、2次保送，加上天使的失誤，攻下3分再次討回領先，天使9局下僅追回1分，滿壘局面無法再添分數，以1分之差落敗，天使吞下4連敗，在這波4連戰前3場都輸球，明天要避免遭到清盤。

天使 藍鳥

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