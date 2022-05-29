MLB／前塞揚成績太慘澹遭白襪DFA 年薪5.2億放水流

曾奪下5座金手套的2015年塞揚獎得主凱柯（Dallas Keuchel）近2季在白襪表現不佳，球團今天宣布將他DFA（指定讓渡），他的本季年薪1800萬美元（約新台幣5億2765萬元）將由白襪繼續支付。

現年34歲的左投凱柯在2015年賽季繳出生涯代表作，當時效力於太空人的他繳出20勝8敗、防禦率2.48的成績，奪下該年的美聯塞揚獎，2019年在勇士待了短短1季後來到白襪。

凱柯轉隊首年正好碰上2020年縮水賽季，該年他的表現也可圈可點，成績6勝2敗、防禦率1.99，在塞揚獎票選中排名第五。不過，上個賽季開始，他的表現就明顯走下坡，雖然凱柯仍奪下金手套獎，但防禦率上升至5.28，本季則是出賽8場成績2勝5敗，防禦率7.88、WHIP值高達2.156。