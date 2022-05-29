MLB／范姆賞巴掌後首度出面 彼德森承認傳過三熊圖

紅人隊范姆（Tommy Pham）與巨人隊彼德森（Joc Pederson）的巴掌鬧劇，大聯盟今天針對動手的范姆祭出3場禁賽罰單，范姆也首度出面受訪談論此事，指控彼德森有沒說的事。

衝突事件發生在昨天賽前，范姆賞了彼德森一巴掌，雙方球員也一度因此聚集在外野。事發後，范姆同意被移出出賽名單，靜候大聯盟調查，彼德森則出面受訪，指出雙方的衝突因「夢幻美足」遊戲而起，范姆認為他違規將選手放在傷兵名單，彼德森則出示截圖證明自己合乎規定，且范姆也曾有過類似操作。

范姆今天也出面受訪，還原昨天狀況，「我當時走向他，打了他一巴掌，我告訴他『我沒忘記那些事』。」對於彼德森聲稱的內容，范姆認為他有避重就輕的部分，「他忘了告訴你們的是，他還傳了一些很無禮的東西。」無關種族歧視，而是針對他的前東家教士隊，

彼德森今天也承認確有此事，他當場從手機找出當時所傳的動圖，上面有3位舉重選手，分別代表巨人、道奇、教士隊，而代表教士的選手被自己的槓鈴壓垮了，這張圖片當然是揶揄去年「宇宙教士」的崩盤。

彼德森表示，當時在群組裡有4或5位教士選手，他與他們的關係友好，只是想開玩笑，但范姆對此並不開心，也當場就回應他「Joc，我和你沒熟到可以開這種玩笑」。

彼德森表示，當時已經回覆對方，自己沒有惡意，很抱歉惹他不開心，「大概2周後，他就離開了那個夢幻美足聯盟，我們也就沒有任何對話了。」他強調，「這是事實，我傳了一張動圖，開教士的玩笑，如果讓任何人感受不佳，我願意道歉。」