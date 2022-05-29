MLB／巨人主帥不滿槍擊案拒唱國歌 白襪教頭：不尊重軍人

美國槍枝氾濫，近日又發生德州小學槍擊案件，許多體壇人士也站出來發聲，巨人隊主帥凱普勒（Gabe Kapler）為了表達對國家現況的不滿，在社群上宣布未來賽前唱國歌時，他將拒絕上場。凱普勒的做法在大聯盟普遍受到認可，不過，白襪隊老教頭拉魯薩（Tony La Russa）卻認為這種抗議方式「不尊重軍人」。

據《ESPN》報導，凱普勒在社群平台寫道：「我的父親教導我，當我們的國家確實地反映了人民的聲音，那我們就要站起來宣誓、效忠；反之，我們就要留在座位上表達抗議。我不認為我們的國家現在有反映出人民的心聲。」因此未來賽前唱國歌時，他將繼續待在休息室、拒絕上場。

對於凱普勒的決定，許多總教練都表達支持及尊重，紅襪隊教頭柯拉（Alex Cora）表示，凱普勒時常站出來替各項議題發聲：「多麼令人敬佩，我以他為傲。」遊騎兵隊總教練伍渥德（Chris Woodward）也稱讚他很勇敢。

白襪隊教頭拉魯薩（Tony La Russa）認為利用拒唱國歌來表達抗議不妥。 美聯社。

然而，77歲的拉魯薩則是「逆風」發言，他肯定凱普勒的想法與動機，但表示這種抗議方式不妥，「他（凱普勒）關心國家的事情是正確的，但我不同意的是，利用國旗和國歌來表達你的反對意見。」

拉魯薩認為，播放國歌時拒絕上場對軍人非常不尊重，「他們（軍人）的勇氣來自國旗和國歌。你必須了解退伍軍人聽到國歌或看到國旗的想法，還有他們與家人付出的代價。如果你真的了解，就不可能不聽國歌、不對國旗致敬。」