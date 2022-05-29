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MiLB／美職小聯盟李灝宇敲2分砲 個人本季第7轟出爐
旅美費城人隊小聯盟1A「台灣怪力男」李灝宇今天再開轟，6局敲出2分砲，個人本季第7轟出爐，球隊終場6比4擊敗邁阿密馬林魚隊。
美國職棒小聯盟1A賽事費城人隊與邁阿密馬林魚隊交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發扛3棒、守游擊。
李灝宇1局敲一壘方向滾地球出局，3局壘上有人時敲出右外野方向安打，5局敲出三壘方向滾地球出局，6局球隊4比3領先時開轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距，9局敲出中外野方向飛球出局。
李灝宇總計5打數敲出2支安打，包括個人本季第7轟，貢獻2分打點、有1得分，賽後打擊率2成96。
今天比賽4局打完費城人隊1比3落後，5局靠著2分砲扳平比數，6局靠著安打、野手選擇、滾地球跑回超前分，李灝宇開轟拉開領先差距，費城人隊順利拿下比賽勝利。
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