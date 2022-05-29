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MLB／漢堡炸裂！白襪三壘手漢堡日開轟 標題都想好了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
路透社
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今天真的是屬於漢堡的節日，白襪隊「漢堡哥」柏格（Jake Burger）單場3安打，包括一支陽春砲，生涯首度在這個日子開轟，讓事先想好的各種漢堡標題梗派上用場，可惜白襪全場也只靠他的全壘打拿到分數，終場以1：5在「風城大戰」輸給小熊隊

今天是美國時間5月28日，也就是全國漢堡日（National Hamburger Day），此役擔任先發三壘手的柏格，在第5局炸裂陽春砲，首度體驗在這天開轟的感覺，狙擊小熊先發投手湯普森（Keegan Thompson），敲出一發424呎大號全壘打。

柏格因為姓氏，有不少和漢堡有關的訪談內容，過去被問到喜歡自己的名字怎麼在標題中創意翻玩時，他就曾表示，「炸裂漢堡（Smash Burger）和漢堡炸彈（Burger Bomb），這是我最愛的兩個。」

白襪由奎托（Johnny Cueto）先發，投6.2局被敲9安打、失5分，承擔敗投；湯普森投5局，僅因柏格的陽春砲失分，這僅是他本季的第3場先發（8場後援），已取得5勝0敗、防禦率僅1.58。

白襪 小熊隊 湯普森

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