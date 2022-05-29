MLB／12歲男孩開出親簽卡還有售後 楚奧特邀請來看球

在下雪的日子裡開箱的球員卡，讓12歲的喬伊、10歲的傑克沸騰了起來，男孩為了天使隊球星楚奧特（Ｍike Trout）親簽卡瘋狂的模樣，吸引本尊視線，當時透過他的轉發一度成為新聞，楚奧特今天邀請他們一家人造訪天使球場，為男孩們帶來更大的驚喜。

故事的主角一家住在康乃狄克州，爸爸羅恩．費朗特（Ron Ferrante）在今年1月買了兩盒球員卡給兒子，大兒子喬伊先選了外盒稍有破損的一盒，把完好的一盒讓給弟弟，隨著卡片一張一張掀開，驚喜出現了。

喬伊早已注意到最底下的卡片厚度不一般，按耐住性子，一張一張揭曉答案，倒數第二張是薛則（Max Scherzer）的卡片，慢慢推開最後一張卡片，先是看到楚奧特的頭盔、臉，接著就是他的簽名，喬伊興奮到拿著卡片在房子裡亂跑亂叫。

羅恩將開箱影片放在推特上，沒多久就跳出通知，原來是楚奧特轉推了，他接著收到楚奧特的私訊，詢問是否有IG帳號，因為他想放在自己的IG頁面上，這則影片透過楚奧特的分享而爆紅。

故事還沒落幕，楚奧特詢問羅恩，是否有意帶全家來天使球場，希望能與他們碰面，而他們沒有任何猶豫就答應了，今天夫妻倆帶著3個孩子來到球場，與楚奧特相見歡。

「可以跟他講話真的太酷了！」喬伊難掩興奮，他擔心自己見到偶像會緊張到說不出話來，還先寫好一封信，而楚奧特親切地招待他們一家，與他們聊天、合照、簽名。

兩位男孩因為爺爺而成為棒球迷，遺憾的是，爺爺就在昨天過世，但他告訴孩子們不要錯過這次機會，希望他們照原定計畫出發。喬伊透露，正是因為爺爺而開始喜歡收集球員卡，「他原本也應該和我們一起在這裡。」