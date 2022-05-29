MLB／最萌特打 楚奧特開轟棒打2歲「小鱒魚」還甩棒花

史上最可愛的清晨特訓！天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天分享與兒子打球影片，只見他從兒子手中開轟，還甩出華麗棒花，讓網友笑稱：「早早讓兒子體驗大聯盟的殘酷」，老婆也留言：「但是，你這甩棒」。

楚奧特今天透過IG分享的影片攻上大聯盟官網版面，全因真的太萌了，他在家中揪還不到2歲的兒子貝克漢特打，拿起迷你球棒，對他喊話：「來吧！我們得救救老爸的揮棒，最近安打不太多。」

貝克漢丟出的第1球，掉在好球帶下緣，被楚奧特撈到後飛超遠，他當場甩棒後高喊是全壘打，在一旁看戲的狗狗也出發追球。

可愛畫面融化球迷的心，隊友布萊德利（Archie Bradley）留言：「不能丟到那個位置，我會再提醒他。」多數球迷聚焦他的甩棒，還有人笑說貝克漢若投第2球，應該是觸身球。