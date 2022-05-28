MLB／今日戰績表 韋蘭德挨4轟丟6分本季復出後最慘
MLB今日戰績表
巨人 1:5 紅人
洛磯 vs. 國民(因雨延賽)
金鶯 12:8 紅襪
守護者 vs. 老虎(因雨延賽)
洋基 2:0 光芒
費城人 6:8 大都會
馬林魚 4:6 勇士
皇家 7:10 雙城
釀酒人 2:4 紅雀
藍鳥 4:3 天使
太空人 8:5 水手
道奇 6:4 響尾蛇
海盜 3:4 教士
遊騎兵 8:5 運動家
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:05 洛磯 vs. 國民
00:10 金鶯 vs. 紅襪
02:10 皇家 vs. 雙城
02:15 釀酒人 vs. 紅雀
04:07 遊騎兵 vs. 運動家
04:10 守護者 vs. 老虎
04:10 馬林魚 vs. 勇士
04:10 巨人 vs. 紅人
04:10 洋基 vs. 光芒
06:05 洛磯 vs. 國民(雙重戰)
06:10 金鶯 vs. 紅襪(雙重戰)
07:15 小熊 vs. 白襪(華視)
07:15 費城人 vs. 大都會
07:15 道奇 vs. 響尾蛇
10:07 藍鳥 vs. 天使(愛爾達體育2台)
10:10 太空人 vs. 水手
10:10 海盜 vs. 教士
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