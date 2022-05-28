MLB／今日戰績表 韋蘭德挨4轟丟6分本季復出後最慘

天使與藍鳥昨日上演「亞洲對決」，由韓國的「柳胖」柳賢振強碰日本的大谷翔平，兩人都是國家隊王牌，結果由柳賢振技壓大谷奪勝，隔日韓媒得了便宜還賣乖，以「沒一個人是完美的，就算是棒球漫畫的主角大谷翔平也一樣

2022-05-28 15:35