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MLB／今日戰績表 韋蘭德挨4轟丟6分本季復出後最慘

聯合新聞網／ 整理
太空人王牌韋蘭德繳出本季最慘一役，主投6局被轟4發全壘打、失掉6分吞敗。 美聯社
太空人王牌韋蘭德繳出本季最慘一役，主投6局被轟4發全壘打、失掉6分吞敗。 美聯社

MLB今日戰績表

巨人 1:5 紅人

洛磯 vs. 國民(因雨延賽)

金鶯 12:8 紅襪

守護者 vs. 老虎(因雨延賽)

洋基 2:0 光芒

費城人 6:8 大都會

馬林魚 4:6 勇士

皇家 7:10 雙城

釀酒人 2:4 紅雀

藍鳥 4:3 天使

太空人 8:5 水手

道奇 6:4 響尾

海盜 3:4 教士

遊騎兵 8:5 運動家

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:05 洛磯 vs. 國民

00:10 金鶯 vs. 紅襪

02:10 皇家 vs. 雙城

02:15 釀酒人 vs. 紅雀

04:07 遊騎兵 vs. 運動家

04:10 守護者 vs. 老虎

04:10 馬林魚 vs. 勇士

04:10 巨人 vs. 紅人

04:10 洋基 vs. 光芒

06:05 洛磯 vs. 國民(雙重戰)

06:10 金鶯 vs. 紅襪(雙重戰)

07:15 小熊 vs. 白襪(華視)

07:15 費城人 vs. 大都會

07:15 道奇 vs. 響尾蛇

10:07 藍鳥 vs. 天使(愛爾達體育2台)

10:10 太空人 vs. 水手

10:10 海盜 vs. 教士

球隊戰績表

太空人 華視 體育

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