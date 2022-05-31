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MLB／今日戰績表 大都會火力全開大勝國民拉出4連勝

聯合新聞網／ 整理
大都會馬提全場3安4點，助隊大勝國民。 法新社
大都會馬提全場3安4點，助隊大勝國民。 法新社

MLB今日戰績表

釀酒人 7：6 小熊

雙城 5：7 老虎

教士 3：6 紅雀

巨人 5：4(10局) 太空人

太空人 5：1 運動家

馬林魚 1：7 洛磯

皇家 3：7 守護者

金鶯 10：0 紅襪

國民 5：13 大都會

釀酒人 3：1 小熊

光芒 5：9 遊騎兵

勇士 2：6 響尾

海盜 6：5 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 雙城 vs. 老虎

06:10 皇家 vs. 守護者

06:45 巨人 vs. 費城人

07:05 天使 vs. 洋基

07:05 水手 vs. 金鶯

07:07 白襪 vs. 藍鳥

07:10 紅人 vs. 紅襪

07:10 雙城 vs. 老虎

07:10 國民 vs. 大都會

07:45 教士 vs. 紅雀

08:05 釀酒人 vs. 小熊

08:05 光芒 vs. 遊騎兵

08:40 馬林魚 vs. 洛磯

08:40 勇士 vs. 響尾蛇(愛爾達體育2台)

09:40 太空人 vs. 運動家

10:10 海盜 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人 體育

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