MLB／今日戰績表 大都會火力全開大勝國民拉出4連勝

今年賽季最火燙的男人非洋基強打賈吉（Aaron Judge）莫屬，本季18支全壘打仍居大聯盟榜首，日前他接受訪問時談到自己從一開始沒沒無聞到現在成為新「洋基隊長」，他笑稱「我太高了，球迷很容易就認出我

2022-05-30 18:29