快訊

到底該不該吃藥？確診者服新冠抗病毒藥最擔心的幾個問題

「很多孩子都走了」繼續燒 美女律師發文：父母會驚慌

賴清德憂中部面臨疫情洪峰 中區指揮官：頂多就這樣

MLB／今日戰績表 大谷翔平轟雙響砲天使仍飲恨給藍鳥

聯合新聞網／ 整理
大谷翔平雙響砲，但天使仍不敵藍鳥。 美聯社
大谷翔平雙響砲，但天使仍不敵藍鳥。 美聯社

MLB今日戰績表

巨人 6：4 紅人

金鶯 2：12 紅襪

洛磯 5：6 國民

馬林魚 3：6 勇士

守護者 1：2 老虎

洋基 2：4 光芒

小熊 4：5 白襪

皇家 3：7 雙城

釀酒人 8：0 紅雀

遊騎兵 5：6 運動家

藍鳥 11：10 天使

太空人 2：1 水手

道奇 3：1 響尾

海盜 2：4 教士

費城人 ： 大都會

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 釀酒人 vs. 小熊

01:10 雙城 vs. 老虎

02:15 教士 vs. 紅雀

04:05 巨人 vs. 太空人

04:07 太空人 vs. 運動家

04:10 馬林魚 vs. 洛磯

06:10 皇家 vs. 守護者

07:10 金鶯 vs. 紅襪

07:10 國民 vs. 大都會

07:40 釀酒人 vs. 小熊

08:05 光芒 vs. 遊騎兵

08:10 勇士 vs. 響尾蛇(愛爾達體育2台)

10:10 海盜 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人 體育

相關新聞

MLB／大谷翔平本季3度雙響砲 天使主場4連戰遭藍鳥清盤

天使隊日籍球星大谷翔平今天大爆發，締造本季第3次單場雙響砲紀錄，包辦3分打點，但藍鳥隊在這場打擊大戰占上風，尤其小古瑞爾...

MLB／張育成找到新東家了 轉戰海盜從國聯重新出發

旅美好手張育成3天前遭守護者隊指定讓渡（DFA），未來動向明朗，可望轉戰國聯戰場，從海盜隊重新出發。

MLB／馬林魚佛提斯被砸頭 勇士奧比斯竟親吻頭盔說歹勢

馬林魚隊作客亞特蘭大，今天對勇士隊進行3連戰最後一戰，7局上出現溫馨有趣的一幕，馬林魚捕手佛提斯（Nick Fortes...

MLB／今日戰績表 大谷翔平轟雙響砲天使仍飲恨給藍鳥

MLB今日戰績表 巨人 6：4 紅人 金鶯 2：12 紅襪 洛磯 5：6 國民 馬林魚 3：6 勇士 守護者 1：2 老虎 洋基 2：4 光芒 小熊 4：5 白襪 皇家 3：7 雙城

MLB／海盜近期傷兵多 張育成加盟有發揮空間

近日遭克里夫蘭守護者指定讓渡（DFA）的台灣好手張育成可望轉戰新東家。美國媒體報導，他將被交易到匹茲堡海盜隊，與日本強打...

MLB／對學長討不到便宜 大谷翔平連17打席孵不出安打

大谷翔平重返天使隊先發打線，對戰效力藍鳥隊的高中學長菊池雄星，又度過沒有安打的一天，全場5打席僅靠觸身球上壘，天使終場以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。