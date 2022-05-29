MLB／今日戰績表 貝茲首打席全壘打道奇力克響尾蛇拉出3連勝

美國槍枝氾濫，近日又發生德州小學槍擊案件，許多體壇人士也站出來發聲，巨人隊主帥凱普勒（Gabe Kapler）為了表達對國家現況的不滿，在社群上宣布未來賽前唱國歌時，他將拒絕上場。凱普勒的做法在大聯盟普遍受到認可，不過，白襪隊老教頭拉魯薩（Tony La Russa）卻認為這種抗議方式「不尊重軍人」。

2022-05-29 12:20