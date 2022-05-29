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MLB／今日戰績表 貝茲首打席全壘打道奇力克響尾蛇拉出3連勝

聯合新聞網／ 整理
道奇隊貝茲首打席全壘打，球隊力克響尾蛇拉出3連勝。 法新社
道奇隊貝茲首打席全壘打，球隊力克響尾蛇拉出3連勝。 法新社

MLB今日戰績表

洛磯 7：13 國民

洛磯 3：2 國民(雙重戰)

金鶯 3：5 紅襪

金鶯 4：2 紅襪(雙重戰)

皇家 7：3 雙城

釀酒人 3：8 紅雀

遊騎兵 11：4 運動家

守護者 8：1 老虎

馬林魚 4：1 勇士

洋基 1：3 光芒

巨人 2：3 紅人

小熊 5：1 白襪

道奇 3：2 響尾

費城人 2：8 大都會

藍鳥 ： 天使

太空人 ： 水手

海盜 ： 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

23:35 金鶯 vs. 紅襪

01:35 金鶯 vs. 紅襪

01:35 洛磯 vs. 國民

01:35 馬林魚 vs. 勇士

01:40 守護者 vs. 老虎

01:40 洋基 vs. 光芒

02:10 小熊 vs. 白襪

02:10 皇家 vs. 雙城

02:15 釀酒人 vs. 紅雀

04:07 遊騎兵 vs. 運動家

04:07 藍鳥 vs. 天使

04:10 太空人 vs. 水手

04:10 道奇 vs. 響尾蛇

04:10 海盜 vs. 教士

07:00 費城人 vs. 大都會(愛爾達體育2台)

球隊戰績表

太空人 體育

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