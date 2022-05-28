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MLB／對柳賢振投打雙輸 韓媒落井下石：大谷也是人阿

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷昨日投打都被柳賢振比了下去，讓韓媒抓到機會落井下石。 路透社
大谷昨日投打都被柳賢振比了下去，讓韓媒抓到機會落井下石。 路透社

天使與藍鳥昨日上演「亞洲對決」，由韓國的「柳胖」柳賢振強碰日本的大谷翔平，兩人都是國家隊王牌，結果由柳賢振技壓大谷奪勝，隔日韓媒得了便宜還賣乖，以「沒一個人是完美的，就算是棒球漫畫的主角大谷翔平也一樣」維題大肆報導。

昨日投手大谷登板強碰柳賢振，不過投打雙輸，主投6局失5分，雖然送出10張老K，但被敲6支安打，丟掉5分都是責失，吞下敗投，防禦率上升到3.45。打者翔平狀態也不好，雖然在3局下1出局二、三壘有人時，敲出滾地球推進拿下1分打點，但全場3打席，2打數都是面對柳賢振，沒敲出安打，另有1次四壞保送，在8局下被換代打而退場，個人連三場未敲安，打擊率下降到2成49。

值得一提的是大谷本日速球也比平常均速低了1.6英里，賽後傳出腰部不適的消息，大谷翔平受訪表示，自己因為背部不適才導致球速變慢，「一開局其實就有疼痛感，之後靠著防護員的按摩才得以繼續投球。」

由於此戰等同日韓王牌大對決，因此也備受韓國關注，最後柳賢振靠5局失2分技壓大谷6局丟5分帶走勝利，韓媒也抓住機會大肆報導：「大谷投球跟打擊方面都輸給柳賢振，球速也不如以往剛猛，果然他也只是人類阿。」

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