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MLB／睽違9年！洋基又有先發投手連兩天投滿8局

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基投手泰隆繳出8局無失分好投。 路透社
洋基投手泰隆繳出8局無失分好投。 路透社

洋基先發投手泰隆（Jameson Taillon）今日對光芒主投8局無失分，再由代班終結者霍梅斯（Clay Holmes）接力守成，率隊以2:0完封對手喜獲4連勝，連兩天有先發投手投完8局，也是洋基自2013年後首見。

泰隆本日僅被打出2支安打，送出5張老K，睽違4年後再度投滿8局，外加昨日新王牌左投柯特斯（Nestor Cortes）也吃下8局僅丟1分，這是自2013年後，洋基首度有先發投手連兩天都投滿8局。此外這也是洋基本季第6次完封對手，僅次於美聯西區的天使與太空人。而因查普曼（Aroldis Chapman）進傷兵名單，代班終結者的霍梅斯也很讓人放心，第九局讓光芒三上三下，已連續22場比賽以及24局無失分。

對於投手群的好表現，布恩淡定表示：「這只是我們又一場投手繳出好投，我認為他們目前是全聯盟最好的輪值，我也不訝異他們能有這樣的成績，不過賽季才剛開始，重點是得繼續保持下去！」

投手有好表現，讓洋基雖然只靠著「金鶯剋星」托瑞斯（Gleyber Torres）以及剛加盟的老將卡本特(Matt Carpenter)兩發陽春彈就足以贏球。值得一提的這是卡本特加盟洋基後的首轟，賽後表示：「過去幾個賽季我都待在路易安納，我一度要結束我的棒球生涯，但現在我來到打大聯盟中最好的球隊，我不需要花太多時間去了解這支球隊有多特別，這裡有一群非常特別的球員，他們非常有天賦。」

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