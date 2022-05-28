MLB／7局後灌10分驚天逆轉紅襪 金鶯「0：30也沒在怕」

金鶯隊今天上演驚天逆轉，2：8的落後，在第7局後狂攻10分，終場以12：8擊敗紅襪隊，掃回超前分的外野手桑坦德（Anthony Santander）賽後霸氣說：「就算是0：30，我們也會保持積極的心態去面對。」

金鶯此役由菜鳥布瑞迪許（Kyle Bradish）先發，投1.2局就狂爆6分退場，但隊友力挺他不須承擔此敗，攻勢就從紅襪啟動牛棚後展開。

惠特洛克（Garrett Whitlock）先發6局失2分的優質內容，到了牛棚手中開始崩盤，4任後援投手全數掉分，金鶯在最後3局分別進帳3、3、4分，第9局正好打了一輪，單局5安打、1保送，桑坦德的安打助金鶯超前戰局。

桑坦德表示，「每個人都保持正面心態，即便0：30的落後，我們也會是一樣的態度，只要我們還有機會，就會繼續戰鬥。」金鶯前一次丟掉8分以上、挨14安以上還贏球，已是2019年6月4日面對遊騎兵時。

第8局貢獻兩分砲的海斯（Austin Hays）透露，「我們今年打牛棚一直都打得很順手，我們能在比賽尾聲帶來傷害，我不知道原因為何，我想是因為心態吧！從不去想放棄，只是持續想辦法拿出好的打席內容，也要稱讚我們的投手，雖然先丟掉分數，但盡力讓傷害降低。」

金鶯前一次在芬威球場在第7局以後攻下10分以上，已要追溯到1941年7月31日，當時隊名還是聖路易棕人隊（St.Louis Browns）。