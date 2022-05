MLB／大聯盟的威爾史密斯！ 紅人范恩賞巨人彼德森巴掌

大聯盟賽場上今日發生一起詭異衝突,紅人范恩(Tommy Pham)賽前練習時跑到外野對巨人彼德森(Joc Pederson)賞了一巴掌,背後原因竟是與《夢幻美足》(Fantasy Football》遊戲有關讓人傻眼。

根據《The Athletic》報導,范恩與彼德森兩人是在賽前練習時發生「巴掌事件」,記者甚至比喻這是如同本屆奧斯卡頒獎典禮上「威爾史密斯式的巴掌」,當時兩隊球員見狀後,立即跑到左外野將兩人分開,才未爆發更嚴重的傷害。

Tommy Pham and Joc Pederson had to be separated during batting practice today pic.twitter.com/6exQxCbbXH