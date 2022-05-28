MLB／大聯盟的威爾史密斯！ 紅人范恩賞巨人彼德森巴掌

大聯盟賽場上今日發生一起詭異衝突，紅人范恩（Tommy Pham）賽前練習時跑到外野對巨人彼德森（Joc Pederson）賞了一巴掌，背後原因竟是與《夢幻美足》(Fantasy Football》遊戲有關讓人傻眼。

根據《The Athletic》報導，范恩與彼德森兩人是在賽前練習時發生「巴掌事件」，記者甚至比喻這是如同本屆奧斯卡頒獎典禮上「威爾史密斯式的巴掌」，當時兩隊球員見狀後，立即跑到左外野將兩人分開，才未爆發更嚴重的傷害。

Tommy Pham and Joc Pederson had to be separated during batting practice today pic.twitter.com/6exQxCbbXH — Jomboy Media (@JomboyMedia) May 27, 2022

事後彼德森對媒體解釋爆發衝突的原因，竟是因兩人一年多前共同參與的《夢幻美足》遊戲而起，雙方對於遊戲中的規則認知產生分歧，范恩透過群組對話指控彼德森鑽漏洞撿人創造優勢，彼德森則回擊是范恩參加太多聯盟稿錯規則。

事實上兩人從未同隊過，這也是唯一次的場外對話，雖已是一年多前的往事，范恩卻記仇到現在，利用今天交手機會「復仇」。爆發衝突後，巨人隊要求紅人將擔任指定打擊的范姆移出先發名單，紅人原本拒絕、但最後一刻還是妥協，改由洛培茲（Alejo López）代替先發指定打擊，可惜巨人今日以1：5輸掉比賽，無法幫彼德森出一口氣。

由於彼德森對事件始末交代的非常詳細，很難讓人懷疑這起因遊戲而起的衝突只是幌子，而他也明確表示未來不會再與范恩一起玩《夢幻美足》。至於巨人總教練對此事件僅表示，目前聯盟正在做詳細的調查，因此無可奉告。