MLB／光芒進場送復刻版法蘭柯鑽石項鍊 教頭先訂15條

去年6月頂著百大新秀之首頭銜，光芒隊游擊手法蘭柯（Wander Franco）升上大聯盟的那一天起，就一直掛在脖子上的鑽石項鍊，成為他的標誌特色，光芒今天賽事的進場禮金光閃閃，就是他的鑽石項鍊復刻版，

法蘭柯去年在6月23日升上大聯盟，從賽前駕駛著以簽約金買下的白色勞斯萊斯來到球場開始，一舉一動都是焦點，脖子上那條鑲滿鑽石的5號墜飾項鍊，更是搶奪視線，那是他在升上大聯盟的兩周前，特地訂製的項鍊。

這條項鍊自此成為法蘭柯的「標配」，今天主場與洋基隊之戰進場禮為法蘭柯項鍊，賽前先在休息室裡瘋傳，不少隊友都戴上這條項鍊，還有人直接戴上場。法蘭柯笑說：「這顯示了隊友之間的氣氛有多好，看到他們鬧著玩還挺酷的，他們一直想要秀給我看他們的態度。」

光芒大物法蘭柯的鑽石項鍊，成為他的標誌特色。 法新社

正版與復刻版項鍊之間有著明顯不同，法蘭柯笑說：「當然非常不一樣啊！」正版的5號墜飾小一些，拿起來也明顯感覺得到更重，當然最大差異還是真假鑽石。

光芒教頭凱許（Kevin Cash）賽前並未跟著其他人一起戴項鍊起鬨，他笑說，要看看法蘭柯今天打幾支安打，再決定明天要不要戴，但他已經先預訂了15條項鍊，要給自己的9歲兒子J.D.和他的少棒隊友。