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MLB／「大谷王肯諾比」加持門票賣光光 本尊卻退出先發
天使隊主場今天舉辦「星際大戰之夜」，進場贈禮為「大谷王．肯諾比（Ohtani-Wan Kenobi）」搖頭娃娃，為球團帶財，門票全數售罄，但大谷因昨天比賽中感覺到的背部緊繃問題，今天並未排進先發打線。
天使今天續戰藍鳥，大谷在先發打線中缺席，傷情引起關注，天使首席防護員佛斯塔（Mike Frostad）表示，大谷昨天反映的右背緊繃問題，今天已經感覺好多了，目前評估問題不大。
這是大谷本季第3度未排在先發打線，5月3日後首度休兵，總教練麥登（Joe Maddon）表示，大谷今晚可以待命代打，明天是否回到先發打線還有待觀望，但「投手大谷」目前朝下一場表訂先發登板正常準備中。
此役另類焦點是天使主場今天舉辦「星際大戰之夜」，進場禮從公布以來就是球迷矚目焦點，大谷化身歐比王，披上外套、手持光劍，在這尊搖搖娃娃加持之下，此戰門票早早宣告售罄。
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