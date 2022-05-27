MLB／釀酒人守護神連37場沒失分 本季16個救援點名列第一

釀酒人守護神海德（Josh Hader）今上場關門雖一度陷入一、二壘有人危機，最終仍化險為夷拿下本季第16次救援成功，這也是他連續第37場出賽沒有失分紀錄。

釀酒人和紅雀分別暫居國聯中區第一和第二，今日雙方交手攻勢你來我往，比賽進入到9局下釀酒人4比3以一分之差領先，派上終結者海德（Josh Hader）登板，但卻接連讓艾德曼（Tommy Edman）和亞瑞納多（Nolan Arenado）敲出安打和選到保送，形成一、二壘有人一人出局的情勢。

不過海德臨危不亂，接下來面對第四棒的普侯斯（Albert Pujols）與第五棒的耶培茲（Juan Yepex），皆製造高飛球順利解決打者，賽後他不但收下本季第16次救援成功並列救援榜榜首，更將自己開季連續無失分局數推進至14.2局，開季至今防禦率仍是完美的0。事實上他從上季7月後，就未嘗掉分滋味。

賽後釀酒人先發投手勞爾(Eric Lauer)大力稱讚海德的表現，「我感覺我們只需要打8局就夠了，當你的隊上有一名像海德這樣的後盾，比賽進到第9局，感覺就是勝負已定了。」