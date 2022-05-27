MLB／不擔心張育成去處 葉君璋：還能再打3、5年

旅美野手張育成今天遭到守護者隊指定讓渡，曾與張育成相處過2年的葉君璋有些意外，但也認為亞洲內野手在大聯盟生存確實更為辛苦，他相信張育成還有機會留在美職，「應該還能再打3、5年。」

味全龍隊總教練葉君璋也曾旅美過，在印地安人隊（守護者隊原名）小聯盟體系擔任過4年教練，時間與張育成重疊過，對於這名選手的印象確實不一般，葉君璋說：「那時候隊上會有短打、全壘打各式各樣比賽，他幾乎都是前幾名。」

今天聽到張育成遭到指定讓渡，葉君璋表示：「他本身是有能力的，但在大聯盟除了能力外，還要有機運。」今年張育成曾因染疫中斷，沒有穩定的出賽機會，葉君璋說：「多少也有影響到。」

張育成被放在指定讓渡名單後，7天內無球隊提出交易，就會下放小聯盟或釋出，葉君璋認為張育成能夠繼續在美職生存，「他的打擊沒問題，心態調適也沒問題，比較吃虧是守備，沒有穩定機會。」

張育成的守備評價不低，為何葉總會有此觀點？葉君璋解釋，作為工具人，必須要打擊特別好或守備特別好，很有特色才有機會長期出賽，「張育成算是滿平均的，守備有8成，但教練需要守備時又需要9成、10成的人。」

近年亞洲內野手能在大聯盟長久生存的不多，葉君璋表示，這樣的現象跟大聯盟亞洲人數也有關係，各隊美洲、中南美洲的人多，亞洲人無論球員、教練都相對少，張育成調適上更為辛苦。

「現在最重要是相信自己。」葉君璋認為，張育成只要心理上能保持穩定，就能夠繼續留在大聯盟。