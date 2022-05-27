快訊

北市已25萬人確診 柯文哲：達10%已經過了峰值

染疫率6%「與境外差不多」 陳時中曝放寬邊境政策時間

新北發布紓困方案 房屋及牌照稅等八項費用減收

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／不擔心張育成去處 葉君璋：還能再打3、5年

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍教頭葉君璋相信張育成還有機會留在美職。 中央社
味全龍教頭葉君璋相信張育成還有機會留在美職。 中央社

旅美野手張育成今天遭到守護者隊指定讓渡，曾與張育成相處過2年的葉君璋有些意外，但也認為亞洲內野手在大聯盟生存確實更為辛苦，他相信張育成還有機會留在美職，「應該還能再打3、5年。」

味全龍隊總教練葉君璋也曾旅美過，在印地安人隊（守護者隊原名）小聯盟體系擔任過4年教練，時間與張育成重疊過，對於這名選手的印象確實不一般，葉君璋說：「那時候隊上會有短打、全壘打各式各樣比賽，他幾乎都是前幾名。」

今天聽到張育成遭到指定讓渡，葉君璋表示：「他本身是有能力的，但在大聯盟除了能力外，還要有機運。」今年張育成曾因染疫中斷，沒有穩定的出賽機會，葉君璋說：「多少也有影響到。」

張育成被放在指定讓渡名單後，7天內無球隊提出交易，就會下放小聯盟或釋出，葉君璋認為張育成能夠繼續在美職生存，「他的打擊沒問題，心態調適也沒問題，比較吃虧是守備，沒有穩定機會。」

張育成的守備評價不低，為何葉總會有此觀點？葉君璋解釋，作為工具人，必須要打擊特別好或守備特別好，很有特色才有機會長期出賽，「張育成算是滿平均的，守備有8成，但教練需要守備時又需要9成、10成的人。」

近年亞洲內野手能在大聯盟長久生存的不多，葉君璋表示，這樣的現象跟大聯盟亞洲人數也有關係，各隊美洲、中南美洲的人多，亞洲人無論球員、教練都相對少，張育成調適上更為辛苦。

「現在最重要是相信自己。」葉君璋認為，張育成只要心理上能保持穩定，就能夠繼續留在大聯盟。

張育成 葉君璋 大聯盟

延伸閱讀

MLB／遭守護者DFA 張育成在IG對自己信心喊話

MLB／張育成遭指定讓渡 美媒認為被交易機會高

MLB／張育成出賽機會銳減 遭守護者指定讓渡

MLB／大谷百轟後亞洲短期難尋 張育成10轟暫居現役第5

相關新聞

MLB／不擔心張育成去處 葉君璋：還能再打3、5年

旅美野手張育成今天遭到守護者隊指定讓渡，曾與張育成相處過2年的葉君璋有些意外，但也認為亞洲內野手在大聯盟生存確實更為辛苦...

MLB／大谷翔平苦吞第3敗 自曝背部不適影響球速下滑

天使今在主場與藍鳥進行4連戰首戰，二刀流大谷翔平擔任先發投手主投6局失5分，吞下本季第3敗。大谷翔平賽後提到，從第一局開始就覺得背部有些不適，也因此導致球速下滑。 此役剛好上演日韓投手之爭，天使

MLB／唐納森低頭了！ 向羅賓森家人與安德森致歉

洋基明星三壘手唐納森（Josh Donaldson）日前因種族歧視言論引發爭議，今天他終於公開向當事人白襪游擊手安德森（Tim Anderson）、以及大聯盟黑人傳奇球星羅賓森（Jackie Robi

MLB／今日戰績表 亞洲強投對決藍鳥柳賢振勝天使大谷翔平

MLB今日戰績表 小熊 5：20 紅人 洋基 7：2 光芒 洛磯 3：7國民 守護者 3：4 老虎 費城人 4：1 勇士 皇家 3：2 雙城 釀酒人 4：3 紅雀 紅襪 16：7 白襪

MiLB／李灝宇又有長打與1打點 陳柏毓挨轟吞本季第4敗

旅美海盜隊小聯盟1A投手陳柏毓今天先發出賽，投5局挨1轟，失掉5分責失分為生涯單場最多，吞下本季第4敗；費城人隊1A野手...

MLB／考量傷兵多「買福袋」 洋基簽卡本特即刻先發也贏球

遊騎兵日前釋出季前以小聯盟合約加盟球隊的36歲老將卡本特(Matt Carpenter)，洋基考量隊內傷兵接踵而來，決定以一年大聯盟短約「買福袋」的概念簽下卡本特，今天卡本特也馬上以指定打擊身分出賽，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。