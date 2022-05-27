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MLB／唐納森低頭了！ 向羅賓森家人與安德森致歉

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊唐納森、白襪隊安德森因一句「Jackie」吵翻天，大聯盟認證唐納森的言論不恰當判罰進賽一場，今天唐納森終於公開向當事人道歉。 法新社
洋基隊唐納森、白襪隊安德森因一句「Jackie」吵翻天，大聯盟認證唐納森的言論不恰當判罰進賽一場，今天唐納森終於公開向當事人道歉。 法新社

洋基明星三壘手唐納森（Josh Donaldson）日前因種族歧視言論引發爭議，今天他終於公開向當事人白襪游擊手安德森（Tim Anderson）、以及大聯盟黑人傳奇球星羅賓森（Jackie Robinson）一家人道歉，並且接受禁賽懲處。

事件發生在22日的洋基白襪之戰，5局上唐納森的打席，與白襪捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）發生爭執，雖然兩人很快被架開，但安德森卻持續朝唐納森嗆聲，賽後安德森爆料唐納森對他有種族歧視言論，對自己喊「Jackie」，明顯是指大聯盟首位黑人球員羅賓森（Jackie Robinson），拿他的膚色做文章。

白襪投手漢崔克斯（Liam Hendriks）當時就直言，「大家都知道安德森自稱『現今的傑基羅賓森』是玩笑話，但玩笑是朋友與朋友間在開的，對於唐納森的言詞真是一派胡言。」

就連洋基隊內也都不認同唐納森的行為。主帥布恩（Aaron Boone）表示，「他不該說這樣的話。」賈吉（Aaron Judge）也附議，「不管是不是開玩笑，這樣說就是不對。」隨後大聯盟也祭出懲罰，唐納森遭禁賽1場、罰款金額不公布。

唐納森終於在今天發表聲明道歉，「我要為冒犯安德森道歉，這是我們多年來之間的誤會，我沒有不尊敬他的意思，我還要向羅賓森一家人道歉，他們可能因為這件事飽受痛苦，傑基是一位真正的美國英雄，我非常尊重他的名字。」

種族歧視 美國

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