MLB／考量傷兵多「買福袋」 洋基簽卡本特即刻先發也贏球

遊騎兵日前釋出季前以小聯盟合約加盟球隊的36歲老將卡本特(Matt Carpenter)，洋基考量隊內傷兵接踵而來，決定以一年大聯盟短約「買福袋」的概念簽下卡本特，今天卡本特也馬上以指定打擊身分出賽，雖然沒安打但跑回2分，洋基也以7：2擊敗光芒。

卡本特在2011被紅雀選中後開啟他在大聯盟生涯，效力紅雀長達11年的期間，他一共敲出155轟、576打點、0.262打擊率，另外也曾三度入選明星賽、2013年以單季199安奪得國家聯盟安打王、2018年更有單季38轟的成績，過去他一直是紅雀不可或缺的一員，更是多次季後賽的大功臣。

遊騎兵日前釋出36歲老將卡本特，洋基考量隊內傷兵接踵而來，決定以一年大聯盟短約簽下他。 美聯社

但隨著年齡逐漸上升，卡本特上季出賽130場其打擊率僅0.169，季後遭紅雀買斷。今年3月卡本特和遊騎兵簽下附帶大聯盟春訓的小聯盟約，本季在3A出賽21場，繳出6轟、19分打點、打擊率0.275成績，在再次得到重返大聯盟機會之前，遊騎兵選擇提前釋出卡本特。

洋基稍早宣布簽下卡本特後，今天作客光芒就立即讓他出賽，由於陣中中外野手希克斯（Aaron Hicks）受傷，洋基改讓「法官」賈吉（Aaron Judge）防守中外野，空出來指定打擊一席就讓卡本特擔任。卡本特今天第八棒出發，2個打席雖沒敲出安打，但有等到1次保送並跑回2分，而洋基靠著柯斯特(Nestor Cortes)8局丟1分好投，以7：2擊敗光芒。

談到轉戰洋基卡本特表示，「這一切發生得太快了，我竟然來到這裡，真的不能再更興奮了。我就和球團聊了一下，我很高興能穿上這件球衣，並成為聯盟最好球隊的一員，我剛被開除就來到這裡，我已經迫不及待要上場了。」