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MLB／亞洲對決！大谷挨2轟投打皆輸 柳賢振收本季第2勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平與柳賢振的「亞洲對決」，由柳賢振勝出。投手大谷挨了2轟，先發6局失5分，表現不如柳賢振的5局失2分。 美聯社
大谷翔平與柳賢振的「亞洲對決」，由柳賢振勝出。投手大谷挨了2轟，先發6局失5分，表現不如柳賢振的5局失2分。 美聯社

大谷翔平與柳賢振的「亞洲對決」，由柳賢振勝出。投手大谷挨了2轟，先發6局失5分，表現不如柳賢振的5局失2分，打者翔平雖從柳賢振手中敲回1分，但2打數無安打，天使隊最終以3：6輸給藍鳥隊。

大谷翔平今天依舊兼任投打，投球狀況不穩，1局上就被史普林格（George Springer） 轟出首局首打席全壘打，先掉1分；3局上大谷先投出保送，1出局後被連敲2安掉分，接著2出局後又被比切特（Bo Bichette）敲出二壘打，再失2分。

史普林格j對大谷敲出首局首打席全壘打。 美聯社
史普林格j對大谷敲出首局首打席全壘打。 美聯社

小葛雷諾對大谷開轟。 路透社
小葛雷諾對大谷開轟。 路透社

6局上大谷再掉分，面對去年MVP競爭者小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），0好1壞後連投2顆曲球，都進好球帶，但第2顆位置太甜，被小葛雷諾一棒轟出左外野飛球，打中全壘打標桿，形成陽春砲。

投手大谷今天用93球投完6局，雖有10次三振，僅1次四壞保送，但被敲6支安打，丟掉5分都是責失，吞下敗投，防禦率上升到3.45。

打者翔平今天狀態也不好，雖然在3局下1出局二、三壘有人時，敲出滾地球推進拿下1分打點，但全場3打席，2打數都是面對柳賢振，沒敲出安打，另有1次四壞保送，在8局下被換代打而退場，個人連三場未敲安，打擊率下降到2成49。

柳賢振今天雖被敲出6支安打，只有1次三振、1次四壞保送，但能夠適時壓制對手，以65球投出5局僅失2分的先發成績，收下個人本季第2勝，防禦率則為5.48。

柳賢振 小葛雷諾

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