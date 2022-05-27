MLB／從中職轉身 邦威穿上洋基球衣圓夢不嫌晚

前富邦悍將隊洋投邦威（Manny Banuelos）投回大聯盟，今天終於被放入洋基隊40人名單中，職棒生涯從洋基隊出發的他，等待超過10年、繞了大半個地球，回到最初的起點圓夢，他說：「永遠不嫌晚。」

近期因洋基隊牛棚傷情頻傳，將邦威從3A拉上來支援，邦威聽到消息當下情緒激動，「他們告訴我要去洋基球場，我嚇一大跳，第一件事就是打給我的家人，因為他們知道我渴望這件事已久，我非常開心。」

邦威最初是在2008年加入洋基隊小聯盟，最高層級來到3A，但就是踏不過最後一關，之後先後到勇士、天使、道奇、白襪、水手隊，最後在2020年來到台灣加入富邦悍將隊，2021年因為代表墨西哥參加東京奧運而離隊，今年重新與洋基隊簽下小聯盟合約。

雖然曾在勇士隊、白襪隊升上大聯盟，但這是邦威生涯首次被登錄進洋基隊大聯盟名單，邦威說：「這對我來說很重大，很多人跟我說這10年前就該發生，但永遠不嫌晚，我一直都沒放棄，這是我的夢想，不僅是在大聯盟投球，而且是在洋基隊。」

邦威今年在3A出賽7場，防禦率2.35，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示：「他的球質就在那邊，也能取得好的結果，我也很為他有這次機會而開心，這是他應得的。」

邦威將穿上68號，原本屬於畢坦西斯（Dellin Betances）但已經轉隊到大都會，邦威表示，兩人在春訓就聊過此事，畢坦西斯打給邦威說，「剛在電視上看到你投球，看起來很棒。」邦威回說：「很抱歉我穿了你的號碼。」畢坦西斯則說：「沒事沒事，繼續用吧，我很喜歡看到68號穿在你身上。」