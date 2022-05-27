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MLB／遭守護者DFA 張育成在IG對自己信心喊話

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣棒球好手張育成遭到守護者DFA。 中央社
台灣棒球好手張育成遭到守護者DFA。 中央社

守護者今宣布將張育成放入指定讓渡名單（DFA），美媒認為球團可能會選擇尋求交易，儘管目前自己前途未卜，張育成仍不忘在個人IG上自我打氣。

張育成在季前熱身賽手感火燙，13場出賽敲出2轟、9打點，但開季不久就確診，又到小聯盟打復健賽調整，直到5月重返大聯盟，今年在大聯盟僅出賽4場，10打數尚未敲安。

由於守護者已經用光3次下放張育成選擇權，但因為他們還想騰出空間拉上外野手岡薩雷茲（Oscar Gonzalez），因此必須將張育成放入指定讓渡，目前張育成面臨下放小聯盟、被交易、遭釋出三條路。

具備不俗防守能力的張育成，內野4個位置都能守，而且守備表現都高於平均水準，因此美媒認為守護者最可能做出的決定是交易張育成。面對充滿不確定性的未來，張育成在IG限時動態寫下，「我專注在我能控制的事，不能控制的就隨它去。」文末還附上3個握拳符號，給自己信心喊話。

張育成生涯4年累積358打數，敲出69支安打，包括10轟，去年在穩定出賽下，打出打擊率2成28、9轟、39分打點的個人最佳成績。

張育成目前前途未卜，他在個人IG上自我打氣。 截圖自張育成IG
張育成目前前途未卜，他在個人IG上自我打氣。 截圖自張育成IG

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