MLB／今日戰績表 亞洲強投對決藍鳥柳賢振勝天使大谷翔平

遊騎兵日前釋出季前以小聯盟合約加盟球隊的36歲老將卡本特(Matt Carpenter)，洋基考量隊內傷兵接踵而來，決定以一年大聯盟短約「買福袋」的概念簽下卡本特，今天卡本特也馬上以指定打擊身分出賽，

2022-05-27 13:05