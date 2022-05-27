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MLB／今日戰績表 亞洲強投對決藍鳥柳賢振勝天使大谷翔平

聯合新聞網／ 整理

MLB今日戰績表

小熊 5：20 紅人

洋基 7：2 光芒

洛磯 3：7國民

守護者 3：4 老虎

費城人 4：1 勇士

皇家 3：2 雙城

釀酒人 4：3 紅雀

紅襪 16：7 白襪

藍鳥 6：3 天使

遊騎兵 4：1 運動家

道奇 14：1 響尾

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:40 巨人 vs. 紅人

07:05 洛磯 vs. 國民

07:10 金鶯 vs. 紅襪

07:10 守護者 vs. 老虎

07:10 洋基 vs. 光芒

07:10 費城人 vs. 大都會

07:20 馬林魚 vs. 勇士

08:10 皇家 vs. 雙城

08:15 釀酒人 vs. 紅雀

09:38 藍鳥 vs. 天使(愛爾達體育2台)

09:40 太空人 vs. 水手(華視)

09:40 道奇 vs. 響尾蛇

09:40 海盜 vs. 教士

09:40 遊騎兵 vs. 運動家

球隊戰績表

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