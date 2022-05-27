快訊

MLB／張育成遭指定讓渡 美媒認為被交易機會高

郭彥均分享醫護朋友述疫情慘況「孩子就這樣走」 遭出征刪文道歉

台中市、彰化縣、苗栗縣大雷雨 慎防劇烈降雨、雷擊

MLB／張育成遭指定讓渡 美媒認為被交易機會高

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
守護者隊台將張育成今遭DFA，美媒看好他被交易機率高。 美聯社
守護者隊台將張育成今遭DFA，美媒看好他被交易機率高。 美聯社

美國職棒守護者隊今日將張育成放入指定讓渡名單（DFA），未來有下放小聯盟、被交易、遭釋出三條路，美國記者普萊斯科夫（Bernie Pleskoff）認為球隊，有可能將張育成交易至其他隊伍。

張育成今年大聯盟出賽機會不多，僅出賽4場，10打數尚未敲安，他在熱身賽手感火燙，13場出賽敲出2轟、9打點，但開季不久傳出染疫，又到小聯盟打復健賽調整，直到5月重返大聯盟，但之後僅先發1場，就遭到指定讓渡。

主要原因是，張育成已經用光3次下放選擇權，守護者隊如果想要空出位置，就必須將他放入指定讓渡，這次就是為了拉上外野手岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）。

「MLB Trade Rumors」分析指出，張育成雖然在打擊面沒有特別突出，但多功能守備仍是賣點，根據「Statcast」數據顯示，張育成內野4個位置都能守，而且守備表現都高於平均水準。

曾擔任過球探的記者普萊斯科夫對張育成一直深具信心，這次得知守護者隊將張育成DFA，就表示：「以我的看法，守護者隊會想交易張育成，他能夠守內野各個位置，打擊也有點東西，我希望他們將他送到有更多出賽機會的球隊，很多球隊都需要張育成。」

普萊斯科夫隨後在回答其他球迷時，也不斷強調，張育成欠缺穩定出賽，不然打擊一定可以發揮，「他老是打個一、兩天，接下來又坐四天板凳。」

張育成生涯4年累積358打數，敲出69支安打，包括10轟，去年在穩定出賽下，打出打擊率2成28、9轟、39分打點的個人最佳成績。

張育成 守護者 普萊斯

延伸閱讀

MLB／張育成出賽機會銳減 遭守護者指定讓渡

MLB／張育成相隔1個多月出賽 打擊熄火等首安

MLB／大谷百轟後亞洲短期難尋 張育成10轟暫居現役第5

MLB／脫離疫情傷兵 張育成重返大聯盟

相關新聞

MLB／張育成遭指定讓渡 美媒認為被交易機會高

美國職棒守護者隊今日將張育成放入指定讓渡名單（DFA），未來有下放小聯盟、被交易、遭釋出三條路，美國記者普萊斯科夫（Be...

MLB／張育成出賽機會銳減 遭守護者指定讓渡

旅美棒球好手張育成本季在大聯盟出賽機會銳減，今天遭克里夫蘭守護者隊指定讓渡（DFA），可能被交易、釋出或下放小聯盟，結果...

MLB／身在台灣心在美國 前中職洋投有望在洋基回大聯盟

前中華職棒富邦悍將洋投邦威（Manny Banuelos）本季回到生涯夢想起點洋基參與春訓，並和球團簽下小聯盟約，他在3A表現優異，今天外媒報導，他已被洋基要求隨隊，接下來相當有機會重返大聯盟舞台，實現自己的夢想。

MLB／繞壘險跌倒自己都笑了 大谷第7盜出爐居天使盜壘王

天使今天以2：7不敵來訪的遊騎兵，擔任開路先鋒的大谷翔平3打數無安打，不過他選到1次保送並跑出本季第7盜，暫居天使隊盜壘王。此外，大谷今天在跑壘途中一度踉蹌差點跌倒，連自己都忍不住偷笑。

MLB／今日戰績表 道奇本季首次全場掛蛋遭到完封

MLB今日戰績表 洛磯 5:10 海盜 老虎 4:2(10局) 雙城 大都會 3:9 巨人 道奇 0:1 國民 運動家 4:2 水手 釀酒人 2:1 教士 小熊 3:4 紅人 馬林魚

MiLB／劉致榮生涯首次長中繼挨2轟吞敗 本季首勝再等等

現效力於紅襪隊高階1A的我國旅美投手劉致榮，今天生涯首度以後援身分登板，主投4局挨2轟失3分吞敗投，無緣本季首勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。