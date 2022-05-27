MLB／張育成遭指定讓渡 美媒認為被交易機會高

美國職棒守護者隊今日將張育成放入指定讓渡名單（DFA），未來有下放小聯盟、被交易、遭釋出三條路，美國記者普萊斯科夫（Bernie Pleskoff）認為球隊，有可能將張育成交易至其他隊伍。

張育成今年大聯盟出賽機會不多，僅出賽4場，10打數尚未敲安，他在熱身賽手感火燙，13場出賽敲出2轟、9打點，但開季不久傳出染疫，又到小聯盟打復健賽調整，直到5月重返大聯盟，但之後僅先發1場，就遭到指定讓渡。

主要原因是，張育成已經用光3次下放選擇權，守護者隊如果想要空出位置，就必須將他放入指定讓渡，這次就是為了拉上外野手岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）。

「MLB Trade Rumors」分析指出，張育成雖然在打擊面沒有特別突出，但多功能守備仍是賣點，根據「Statcast」數據顯示，張育成內野4個位置都能守，而且守備表現都高於平均水準。

曾擔任過球探的記者普萊斯科夫對張育成一直深具信心，這次得知守護者隊將張育成DFA，就表示：「以我的看法，守護者隊會想交易張育成，他能夠守內野各個位置，打擊也有點東西，我希望他們將他送到有更多出賽機會的球隊，很多球隊都需要張育成。」

普萊斯科夫隨後在回答其他球迷時，也不斷強調，張育成欠缺穩定出賽，不然打擊一定可以發揮，「他老是打個一、兩天，接下來又坐四天板凳。」

張育成生涯4年累積358打數，敲出69支安打，包括10轟，去年在穩定出賽下，打出打擊率2成28、9轟、39分打點的個人最佳成績。