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MLB／張育成出賽機會銳減 遭守護者指定讓渡

中央社／ 紐約26日專電
旅美棒球好手張育成本季在大聯盟出賽機會銳減，26日遭克里夫蘭守護者隊列入指定讓渡名單。 中央社
旅美棒球好手張育成本季在大聯盟出賽機會銳減，26日遭克里夫蘭守護者隊列入指定讓渡名單。 中央社

旅美棒球好手張育成本季在大聯盟出賽機會銳減，今天遭克里夫蘭守護者隊指定讓渡（DFA），可能被交易、釋出或下放小聯盟，結果將在未來一周內揭曉。

張育成上季獲球團重用，今年春訓也表現傑出，但季初打擊未發揮，出賽機會逐漸被米勒（OwenMiller）、西門內斯（Andres Gimenez）、克里門（Ernie Clement）等功能類似的隊友奪走，脫離傷兵名單近兩週來幾乎都在坐板凳。

守護者26日賽前調整陣容，強棒雷耶斯（Franmil Reyes）因右腿肌肉緊繃被列入10天傷兵名單，球團從小聯盟3A叫上左投皮金頓（Konnor Pilkington）、外野手帕拉修斯（Richie Palacios）與龔薩雷茲（OscarGonzalez）。

為清出40人名單空間，守護者將下放選擇權用光的張育成放進指定讓渡名單。依規定，球團要在7天內將張育成交易、釋出或安排回小聯盟。

張育成4月中被列入10天傷兵名單，之後確認感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），在傷兵名單待了近一個月才歸隊。他回到陣中後上場機會有限，僅先發一場鎮守二壘，3個打數無安打，兩度遭三振。

張育成本季在大聯盟出賽4場，10個打數沒有安打，苦吞7次三振。

26歲的張育成2019年6月登上大聯盟，4個賽季出賽131場，敲出69支安打，包括16支二壘安打、4支三壘安打、10發全壘打，貢獻46分打點，都是大聯盟台灣選手紀錄保持者。

張育成大聯盟生涯打擊率2成08，整體攻擊指數（OPS，上壘加長打率）為0.637。

張育成為游擊手出身，上季改練一壘後獲球團重用，單季9轟寫下大聯盟台灣球員新猷。去年10月3日，他在德州遊騎兵主場開轟，這發2分砲是印地安人隊更名為守護者前最後一支全壘打，讓他在隊史留名。

張育成 大聯盟

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