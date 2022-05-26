MLB／身在台灣心在美國 前中職洋投有望在洋基回大聯盟！

前中華職棒富邦悍將洋投邦威（Manny Banuelos）本季回到生涯夢想起點洋基參與春訓，並和球團簽下小聯盟約，他在3A表現優異，今天外媒報導，他已被洋基要求隨隊，接下來相當有機會重返大聯盟舞台，實現自己的夢想。

邦威今年受邀參與洋基隊春訓，之後獲得小聯盟合約，他把握機會，在3A出賽7場主投30.2局，送出30次三振、12次保送，防禦率僅2.35。

外國媒體《El Fildeo》報導，雖然邦威尚未正式被升上大聯盟，但洋基球團已要求他隨隊，他將成為接下來作客光芒4連戰的5人機動小組成員之一。

邦威上一回在大聯盟投球得回溯至2019年9月25日，隔年遭水手釋出後來台加盟富邦悍將，2個賽季總計出賽19場，成績7勝5敗，101局投球中送出126K、防禦率2.76。去年7月他時為了參加奧運墨西哥代表隊離台，奧運結束後留在墨西哥聯盟，出賽10場繳出4勝3敗、防禦率2.60。

被問到經過2年多不在美國打球的歲月，自己如何保持動力，邦威回答：「老實說，過去2年我在台灣投球，但我的夢想一直存在我心裡，夢想就是回到大聯盟投球、回到洋基，所以這對我而言是美夢成真。當一有機會和洋基簽約，我想都不用想就馬上說好，我想要待在洋基、回到大聯盟。現在我做到了，我來了。」