MLB／身在台灣心在美國 前中職洋投有望在洋基回大聯盟！

前中華職棒富邦悍將洋投邦威(Manny Banuelos)本季回到生涯夢想起點洋基參與春訓,並和球團簽下小聯盟約,他在3A表現優異,今天外媒報導,他已被洋基要求隨隊,接下來相當有機會重返大聯盟舞台,實現自己的夢想。

邦威今年受邀參與洋基隊春訓,之後獲得小聯盟合約,他把握機會,在3A出賽7場主投30.2局,送出30次三振、12次保送,防禦率僅2.35。

外國媒體《El Fildeo》報導,雖然邦威尚未正式被升上大聯盟,但洋基球團已要求他隨隊,他將成為接下來作客光芒4連戰的5人機動小組成員之一。

邦威上一回在大聯盟投球得回溯至2019年9月25日,隔年遭水手釋出後來台加盟富邦悍將,2個賽季總計出賽19場,成績7勝5敗,101局投球中送出126K、防禦率2.76。去年7月他時為了參加奧運墨西哥代表隊離台,奧運結束後留在墨西哥聯盟,出賽10場繳出4勝3敗、防禦率2.60。

被問到經過2年多不在美國打球的歲月,自己如何保持動力,邦威回答:「老實說,過去2年我在台灣投球,但我的夢想一直存在我心裡,夢想就是回到大聯盟投球、回到洋基,所以這對我而言是美夢成真。當一有機會和洋基簽約,我想都不用想就馬上說好,我想要待在洋基、回到大聯盟。現在我做到了,我來了。」

"The dream was to pitch in the big leagues, and pitch for the Yankees"



