MLB／今日戰績表 道奇本季首次全場掛蛋遭到完封

天使明天起將在主場與藍鳥進行3連戰，首戰雙方各自派出大谷翔平與柳賢振掛帥先發，相較於日本媒體的「淡定」，韓國媒體則是相當關注這場「日韓大戰」，不過也有韓媒直言，大谷翔平與柳賢振的差別已經到了無法比較的程度。

2022-05-26 11:54