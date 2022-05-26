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MLB／今日戰績表 道奇本季首次全場掛蛋遭到完封

聯合新聞網／ 整理
火力強大的道奇本季首次遭到對手完封，上一次已是2021年8月30日。 路透社
火力強大的道奇本季首次遭到對手完封，上一次已是2021年8月30日。 路透社

MLB今日戰績表

洛磯 5:10 海盜

老虎 4:2(10局) 雙城

大都會 3:9 巨人

道奇 0:1 國民

運動家 4:2 水手

釀酒人 2:1 教士

小熊 3:4 紅人

馬林魚 4:5 光芒

金鶯 0:2 洋基

費城人 4:8 勇士

紅襪 1:3 白襪

守護者 1:2 太空人

遊騎兵 7:2 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 小熊 vs. 紅人

06:40 洋基 vs. 光芒

07:05 洛磯 vs. 國民

07:10 守護者 vs. 老虎

07:20 費城人 vs. 勇士

07:40 皇家 vs. 雙城

07:45 釀酒人 vs. 紅雀

08:10 紅襪 vs. 白襪

09:38 藍鳥 vs. 天使

09:40 遊騎兵 vs. 運動家

09:40 道奇 vs. 響尾蛇

球隊戰績表

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