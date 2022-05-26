MLB／今日戰績表 道奇本季首次全場掛蛋遭到完封
MLB今日戰績表
洛磯 5:10 海盜
老虎 4:2(10局) 雙城
大都會 3:9 巨人
道奇 0:1 國民
運動家 4:2 水手
釀酒人 2:1 教士
小熊 3:4 紅人
馬林魚 4:5 光芒
金鶯 0:2 洋基
費城人 4:8 勇士
紅襪 1:3 白襪
守護者 1:2 太空人
遊騎兵 7:2 天使
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:35 小熊 vs. 紅人
06:40 洋基 vs. 光芒
07:05 洛磯 vs. 國民
07:10 守護者 vs. 老虎
07:20 費城人 vs. 勇士
07:40 皇家 vs. 雙城
07:45 釀酒人 vs. 紅雀
08:10 紅襪 vs. 白襪
09:38 藍鳥 vs. 天使
09:40 遊騎兵 vs. 運動家
09:40 道奇 vs. 響尾蛇
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