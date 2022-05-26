MiLB／劉致榮生涯首次長中繼挨2轟吞敗 本季首勝再等等
現效力於紅襪隊高階1A的我國旅美投手劉致榮，今天生涯首度以後援身分登板，主投4局挨2轟失3分吞敗投，無緣本季首勝。
劉致榮今天在第3局接替先發投手上場，立刻送出2K，演出完美的三上三下，第4、5局雖然都被敲安並讓對方攻佔得點圈，但都能成功化解危機。
來到6局，劉致榮遭雷德克理夫（Baron Radcliff）陽春砲狙擊失1分，第7局續投，不過該局首名打者就先擊出二壘安打，緊接著溫格羅夫（Rixon Wingrove）一棒掃出2分砲，比分來到0：3，劉致榮隨即被換下場。終場，他所屬的格林威爾驅動以1：5落敗。
此役劉致榮臨危授命擔任長中繼主投4局，被敲6安、其中包含2轟，失3分皆為責失，吞下本季第4敗。劉致榮開季至今出賽8場，成績0勝4負，防禦率6.35、WHIP值1.38。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言