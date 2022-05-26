MLB／簽完大約變痛痛人？ 布萊恩轉戰洛磯打不到20場又傷了
生涯從小熊發跡的明星三壘手「老大」布萊恩（Kris Bryant）休賽季時與洛磯簽下7年1.82億美元（約新台幣53億7442元）鉅約，不過他才打沒幾場就受傷，全壘打至今也尚未開張。
布萊恩生涯奪過新人王、國聯年度MVP、世界大賽冠軍戒指、4度入選明星賽，去年季中他被交易至巨人，季後投入自由市場，在吸血鬼經紀人波拉斯（Scott Boras）的加持下，以隊史自由球員最大約轉戰洛磯，被視為球隊新一代看板球星。
然而，布萊恩開季只打了近一個月就因背傷進入傷兵名單，上周好不容易回歸2場，又因同樣的傷勢再被放入10天傷兵名單。開季至今，他出賽17場，打擊率.270、OPS .676，全壘打尚未開張。
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