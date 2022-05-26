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MLB／洋基傷兵爆不完 史丹頓、後援投手紛掛傷號

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊史丹頓進入傷兵名單。 美聯社
洋基隊史丹頓進入傷兵名單。 美聯社

洋基日前才傳出牛棚大將格林（Chad Green）、查普曼（Aroldis Chapman）進入傷兵名單，今天再傳出噩耗，洋基隊宣布「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）腳踝發炎、後援投手羅艾西加（Jonathan Loáisiga）肩膀拉傷，球隊再添傷兵。唯一的好消息是，先前在COVID-19名單內的重砲賈羅（Joey Gallo）已回歸球隊。

史丹頓昨天疑似因揮棒傷了腳踝，他本季至今打擊三圍.285/.339/.523、11轟的表現，全壘打數在洋基陣中僅次於「法官」賈吉（Aaron Judge）。史丹頓缺陣後，洋基隊不只火力輸出可能受到影響，主力打者也將缺少輪休的機會，對打擊方面是很大的損失。

洋基隊牛棚近日也遭逢傷兵不斷的噩夢，先是格林的手肘傷勢將進行TJ手術，「火球男」查普曼左腳阿基里斯腱發炎。去年防禦率僅2.17的羅艾西加也因肩傷進入受傷名單，美媒報導，其實他過去就曾動過TJ手術，肩膀問題也一直困擾著他，傷病史相當豐富。

去年表現優異的後援投手羅艾西加。 路透社
去年表現優異的後援投手羅艾西加。 路透社

隨著格林、查普曼和羅艾西加掛傷號，也讓洋基隊牛棚大任將落在霍梅斯（Clay Holmes）和金恩（Michael King）身上，卡斯楚（Miguel Castro）、佩雷塔（Wandy Peralta）和資歷較淺的史密特（Clarke Schmidt）也得承擔更多責任。

看起來洋基暫時不受影響，今天靠著4位牛棚挺身以2：0擊敗金鶯，戰績來到31勝13敗，持續穩坐全聯盟第一，明天起他們將作客光芒進行4連戰。

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