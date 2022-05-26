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MLB／大谷翔平明對決柳賢振 韓媒嘆：兩人差別已無法比較

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平與柳賢振明天將正面對決。 美聯社
大谷翔平與柳賢振明天將正面對決。 美聯社

天使明天起將在主場與藍鳥進行3連戰，首戰雙方各自派出大谷翔平柳賢振掛帥先發，相較於日本媒體的「淡定」，韓國媒體則是相當關注這場「日韓大戰」，不過也有韓媒直言，大谷翔平與柳賢振的差別已經到了無法比較的程度。

柳賢振開季前2場先發皆投不滿5局就失至少5分退場，隨後進入傷兵名單，5月中回歸後漸入佳境，上週六先發對上紅人繳出6局無失分奪勝，防禦率下修至6.0；大谷翔平則是先發7場3勝2敗，近期「5連不敗」，防禦率2.82。

有趣的是，韓媒《體育朝鮮》今天以「柳賢振VS.大谷翔平是頂尖對決？日本根本不在乎，反倒要警惕小葛雷諾」為題，指出相較於自家媒體對所謂「日韓大戰」的關注，日媒更在乎的其實是藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與投手大谷的對決。

報導提及，雖然柳賢振過去曾經是有著塞揚身手的王牌（2019、20年分別為塞揚票選第二、三名），但他現在的表現幾乎只有第四、五號先發的水準，反觀大谷翔平如今已是舉世聞名的二刀流棒球巨星，韓媒感嘆：「兩人的差別已經到了無法比較的程度。」

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