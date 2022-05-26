MLB／大谷翔平明對決柳賢振 韓媒嘆：兩人差別已無法比較
天使明天起將在主場與藍鳥進行3連戰，首戰雙方各自派出大谷翔平與柳賢振掛帥先發，相較於日本媒體的「淡定」，韓國媒體則是相當關注這場「日韓大戰」，不過也有韓媒直言，大谷翔平與柳賢振的差別已經到了無法比較的程度。
柳賢振開季前2場先發皆投不滿5局就失至少5分退場，隨後進入傷兵名單，5月中回歸後漸入佳境，上週六先發對上紅人繳出6局無失分奪勝，防禦率下修至6.0；大谷翔平則是先發7場3勝2敗，近期「5連不敗」，防禦率2.82。
有趣的是，韓媒《體育朝鮮》今天以「柳賢振VS.大谷翔平是頂尖對決？日本根本不在乎，反倒要警惕小葛雷諾」為題，指出相較於自家媒體對所謂「日韓大戰」的關注，日媒更在乎的其實是藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與投手大谷的對決。
報導提及，雖然柳賢振過去曾經是有著塞揚身手的王牌（2019、20年分別為塞揚票選第二、三名），但他現在的表現幾乎只有第四、五號先發的水準，反觀大谷翔平如今已是舉世聞名的二刀流棒球巨星，韓媒感嘆：「兩人的差別已經到了無法比較的程度。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言