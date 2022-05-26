快訊

美CDC研究：五分之一成年確診者患「長新冠」 影響多種器官

胸悶以為染新冠…昏迷竟是心肌梗塞 醫師教分辨二者最大不同

前主播劉芯彤揭TVBS宮鬥內幕 喝了一杯水喉嚨沙啞2星期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／達比修有好投等不到援護 隔43天悲情吞敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
教士隊日籍投手達比修有今天先發6.2局僅失2分，但等不到隊友火力支援吞敗。 美聯社
教士隊日籍投手達比修有今天先發6.2局僅失2分，但等不到隊友火力支援吞敗。 美聯社

美國職棒教士隊日籍投手達比修有今天先發6.2局僅失2分，然而隊友得分更低，教士隊以2：1輸給釀酒人隊，達比修有吞下個人相隔43天的敗投。

教士隊本季攻擊火力不算旺盛，但靠著穩定的先發輪值在低比分之下贏球，達比修有前一場就是以7局無失分的表現拿下勝投，個人前6場出賽有5場投出優質先發。

今晚達比修有同樣繳出好投，前6局封鎖釀酒人隊打線，只被敲出1安，另有1次四壞保送，但到了7局上先保送首名打者，接著1出局後被連敲2安先掉1分，再因高飛犧牲打丟掉超前分，達比修有也退場休息。

教士隊5局下滿壘、1出局的大好局面，結果只靠普洛法（Jurickson Profar）的滾地推進得到1分，而接下來6到9局僅敲出1支安打。

達比修有總計108球投了6.2局，最快球速97.9哩，被敲3安，丟掉2分責失，另有7次三振、2次保送，防禦率為3.76，吞下本季第2敗，也是自4月13日後再嘗敗投滋味。

達比修有 教士 釀酒人

延伸閱讀

MLB／賽前才會面巨人傳奇邦茲 彼德森就單場3轟致敬前輩

MLB／史特拉斯堡小聯盟復出秀 吸引近6千球迷擠爆球場破紀錄

MLB／今日戰績表 大谷2打數掛蛋天使靠「雷神」復仇秀贏球

日職／讚佐佐木朗希力量日職最頂 達比修卻怕他飆太快易受傷

相關新聞

MLB／達比修有好投等不到援護 隔43天悲情吞敗

美國職棒教士隊日籍投手達比修有今天先發6.2局僅失2分，然而隊友得分更低，教士隊以2：1輸給釀酒人隊，達比修有吞下個人相...

MLB／賽前才會面巨人傳奇邦茲 彼德森就單場3轟致敬前輩

或許是賽前和巨人傳奇球星全壘打王邦茲（Barry Bonds）面談奏效，巨人外野手彼德森（Joc Pederson）今日對大都會打瘋了，單場三響砲包辦生涯最高的8分打點，帶領巨人在被逆轉後再追平，最終

MLB／史特拉斯堡小聯盟復出秀 吸引近6千球迷擠爆球場破紀錄

國民王牌投手「天才小史」史特拉斯堡(Stephen Strasburg)復出近了！相隔51週後終於在小聯盟低階1A展開復健賽，雖然首戰先發2.2局失3分苦吞敗投，還是吸引了高達近6千名的球迷到場支持。

MLB／今日戰績表 大谷2打數掛蛋天使靠「雷神」復仇秀贏球

MLB今日戰績表 洛磯 2:1(10局) 海盜 小熊 11:4 紅人 馬林魚 0:4 光芒 金鶯 6:7(11局) 洋基 道奇 9:4 國民 費城人 5:6 勇士 老虎 0:2 雙城

MLB／最會打金鶯名不虛傳 ！洋基托瑞斯又單場雙響寫紀錄

有「金鶯剋星」之稱的洋基隊二壘手托瑞斯（Gleyber Torres），暌違3年後對金鶯再度開轟，而且一打就是雙響砲，這也讓托瑞斯寫下僅次於傳奇球星狄馬喬（Joe DiMaggio）的一項罕見紀錄。

MLB／安德森「Jackie」風波掀論戰 賈吉認為唐納森做錯了

洋基三壘手唐納森因日前在對戰白襪的比賽中，對著白襪游擊手安德森（Tim Anderson）喊「Jackie」而遭到聯盟禁賽，雖然已提出上訴，但隊友「法官」賈吉倒是認為唐納森真的做錯了。 安德森早

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。