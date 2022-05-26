MLB／達比修有好投等不到援護 隔43天悲情吞敗

美國職棒教士隊日籍投手達比修有今天先發6.2局僅失2分，然而隊友得分更低，教士隊以2：1輸給釀酒人隊，達比修有吞下個人相隔43天的敗投。

教士隊本季攻擊火力不算旺盛，但靠著穩定的先發輪值在低比分之下贏球，達比修有前一場就是以7局無失分的表現拿下勝投，個人前6場出賽有5場投出優質先發。

今晚達比修有同樣繳出好投，前6局封鎖釀酒人隊打線，只被敲出1安，另有1次四壞保送，但到了7局上先保送首名打者，接著1出局後被連敲2安先掉1分，再因高飛犧牲打丟掉超前分，達比修有也退場休息。

教士隊5局下滿壘、1出局的大好局面，結果只靠普洛法（Jurickson Profar）的滾地推進得到1分，而接下來6到9局僅敲出1支安打。

達比修有總計108球投了6.2局，最快球速97.9哩，被敲3安，丟掉2分責失，另有7次三振、2次保送，防禦率為3.76，吞下本季第2敗，也是自4月13日後再嘗敗投滋味。