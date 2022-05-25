快訊

專責病房放寬護病比1:5引反彈 衛福部將採1:7方案

基層看不下去！科技副總撞死騎士 竹縣警局竟代澄清：已給20萬奠儀

MLB／史特拉斯堡小聯盟復出秀 吸引近6千球迷擠爆球場破紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
國民隊「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）。 美聯社
國民隊「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）。 美聯社

國民王牌投手「天才小史」史特拉斯堡(Stephen Strasburg)復出近了！相隔51週後終於在小聯盟低階1A展開復健賽，雖然首戰先發2.2局失3分苦吞敗投，還是吸引了高達近6千名的球迷到場支持。

史特拉斯堡是2009年國民隊選秀狀元，簽下破紀錄的4年1510萬美金的合約，隨即在隔年獲邀大聯盟春訓，並在當年6月初登板就拿下勝投，此後成為球隊王牌之一，2019年更一舉拿下國聯勝投王與世界大賽MVP兩大獎，2020年與國民隊簽下7年2.45億美金的合約，不料連兩年因傷所困，縮水賽季僅投2場，去年更僅投5場就整季報銷，讓國民這筆投資等於前兩年放水流。

本季力拼東山再起的史特拉斯堡賽後表示「能在競爭激烈的情況下出場是件好事，現在開始我可以一步一步的去努力。」接著說道「我認為現在感覺良好，我能衝新開始比賽，讓感覺慢慢回來，雖然在牛棚投了很多球，但都比不過真的比賽。」並透露傷勢目前恢復良好，會持續增加肌耐力。

雖然史特拉斯堡此戰投球內容差強人意，但仍吸引了大批球迷前往支持，比賽還未開始，球場外早已大排長龍等待進場，總計有高達5802名球迷買票進場，創下了階階1Ａ球場的觀賽紀錄。

相關新聞

MLB／賽前才會面巨人傳奇邦茲 彼德森就單場3轟致敬前輩

或許是賽前和巨人傳奇球星全壘打王邦茲（Barry Bonds）面談奏效，巨人外野手彼德森（Joc Pederson）今日對大都會打瘋了，單場三響砲包辦生涯最高的8分打點，帶領巨人在被逆轉後再追平，最終

MLB／史特拉斯堡小聯盟復出秀 吸引近6千球迷擠爆球場破紀錄

國民王牌投手「天才小史」史特拉斯堡(Stephen Strasburg)復出近了！相隔51週後終於在小聯盟低階1A展開復健賽，雖然首戰先發2.2局失3分苦吞敗投，還是吸引了高達近6千名的球迷到場支持。

MLB／今日戰績表 大谷2打數掛蛋天使靠「雷神」復仇秀贏球

MLB今日戰績表 洛磯 2:1(10局) 海盜 小熊 11:4 紅人 馬林魚 0:4 光芒 金鶯 6:7(11局) 洋基 道奇 9:4 國民 費城人 5:6 勇士 老虎 0:2 雙城

MLB／最會打金鶯名不虛傳 ！洋基托瑞斯又單場雙響寫紀錄

有「金鶯剋星」之稱的洋基隊二壘手托瑞斯（Gleyber Torres），暌違3年後對金鶯再度開轟，而且一打就是雙響砲，這也讓托瑞斯寫下僅次於傳奇球星狄馬喬（Joe DiMaggio）的一項罕見紀錄。

MLB／安德森「Jackie」風波掀論戰 賈吉認為唐納森做錯了

洋基三壘手唐納森因日前在對戰白襪的比賽中，對著白襪游擊手安德森（Tim Anderson）喊「Jackie」而遭到聯盟禁賽，雖然已提出上訴，但隊友「法官」賈吉倒是認為唐納森真的做錯了。 安德森早

MLB／終結者查普曼進入傷兵名單 洋基牛棚戰力拉警報

本季表現起伏不定的洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman），在昨日被放入傷兵名單，外媒透露原因是左腳阿基里斯腱發炎，同時捕手東岡（Kyle Higashioka）則從COVID-19名單回歸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。