MLB／史特拉斯堡小聯盟復出秀 吸引近6千球迷擠爆球場破紀錄

國民王牌投手「天才小史」史特拉斯堡(Stephen Strasburg)復出近了！相隔51週後終於在小聯盟低階1A展開復健賽，雖然首戰先發2.2局失3分苦吞敗投，還是吸引了高達近6千名的球迷到場支持。

史特拉斯堡是2009年國民隊選秀狀元，簽下破紀錄的4年1510萬美金的合約，隨即在隔年獲邀大聯盟春訓，並在當年6月初登板就拿下勝投，此後成為球隊王牌之一，2019年更一舉拿下國聯勝投王與世界大賽MVP兩大獎，2020年與國民隊簽下7年2.45億美金的合約，不料連兩年因傷所困，縮水賽季僅投2場，去年更僅投5場就整季報銷，讓國民這筆投資等於前兩年放水流。

本季力拼東山再起的史特拉斯堡賽後表示「能在競爭激烈的情況下出場是件好事，現在開始我可以一步一步的去努力。」接著說道「我認為現在感覺良好，我能衝新開始比賽，讓感覺慢慢回來，雖然在牛棚投了很多球，但都比不過真的比賽。」並透露傷勢目前恢復良好，會持續增加肌耐力。

雖然史特拉斯堡此戰投球內容差強人意，但仍吸引了大批球迷前往支持，比賽還未開始，球場外早已大排長龍等待進場，總計有高達5802名球迷買票進場，創下了階階1Ａ球場的觀賽紀錄。