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MLB／賽前才會面巨人傳奇邦茲 彼德森就單場3轟致敬前輩

聯合新聞網／ 綜合報導
佩德森（Joc Pederson）單場三響砲。 美聯社
佩德森（Joc Pederson）單場三響砲。 美聯社

或許是賽前和巨人傳奇球星全壘打王邦茲（Barry Bonds）面談奏效，巨人外野手彼德森（Joc Pederson）今日對大都會打瘋了，單場三響砲包辦生涯最高的8分打點，帶領巨人在被逆轉後再追平，最終靠著克勞佛（Brandon Crawford）的再見安打，以13：12在這場打擊混戰中氣走大都會。

巨人在彼德森前7局雙轟帶領下，帶著4分領先進入第8局，卻被大都會亂棒打出7分大局，反倒以8：11落後3分，不過彼德森儼然化身邦茲力挽狂瀾，先在8局下敲出石破天驚的追平3分砲；9上牛棚再次失守丟1分，下半局又是靠彼德森第二度打回追平分，才有延長賽克勞佛的再見安打。

今日擔任先發第四棒的彼德森總計6打數4安包含3轟，一人就打回8分，而巨人前一次能在主場敲出單場3響砲的正好就是邦茲，到底兩人賽前談話說了些甚麼，他賽後解密：「只是從一個優秀的打者中，獲得知識以及他對棒球和擊球上的思考模式，他幫助我解決一些打擊上的問題，使我在打擊區上解放。」並謙虛提到他不可能變成邦茲，他是歷史最佳的打者，但卻能幫助自己了解打擊技巧。

大都會今晚幾乎是被彼德森一人擊潰，總教練蕭瓦爾特（Buck Showalter），賽後也不吝給予稱讚：「彼德森對我們有一個很好的夜晚，我們錯過很多快速球，不是平常該有的表現，所以今晚對我們來說是個很大的挑戰。」

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