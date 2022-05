MLB／賽前才會面巨人傳奇邦茲 彼德森就單場3轟致敬前輩

或許是賽前和巨人傳奇球星全壘打王邦茲(Barry Bonds)面談奏效,巨人外野手彼德森(Joc Pederson)今日對大都會打瘋了,單場三響砲包辦生涯最高的8分打點,帶領巨人在被逆轉後再追平,最終靠著克勞佛(Brandon Crawford)的再見安打,以13:12在這場打擊混戰中氣走大都會。

巨人在彼德森前7局雙轟帶領下,帶著4分領先進入第8局,卻被大都會亂棒打出7分大局,反倒以8:11落後3分,不過彼德森儼然化身邦茲力挽狂瀾,先在8局下敲出石破天驚的追平3分砲;9上牛棚再次失守丟1分,下半局又是靠彼德森第二度打回追平分,才有延長賽克勞佛的再見安打。

JOC PEDERSON THIRD TANK OF THE NIGHT HOLY SHIT THIS GAME pic.twitter.com/V56yyJ0ft9