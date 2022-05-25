MLB／今日戰績表 大谷2打數掛蛋天使靠「雷神」復仇秀贏球

洋基三壘手唐納森因日前在對戰白襪的比賽中，對著白襪游擊手安德森（Tim Anderson）喊「Jackie」而遭到聯盟禁賽，雖然已提出上訴，但隊友「法官」賈吉倒是認為唐納森真的做錯了。 安德森早

2022-05-25 16:10