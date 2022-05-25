MLB／今日戰績表 大谷2打數掛蛋天使靠「雷神」復仇秀贏球
MLB今日戰績表
洛磯 2:1(10局) 海盜
小熊 11:4 紅人
馬林魚 0:4 光芒
金鶯 6:7(11局) 洋基
道奇 9:4 國民
費城人 5:6 勇士
老虎 0:2 雙城
藍鳥 8:1 紅雀
紅襪 16:3 白襪
守護者 3:7 太空人
遊騎兵 3:5 天使
皇家 6:8 響尾蛇
釀酒人 4:1 教士
運動家 7:5 水手
大都會 12:13 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:35 洛磯 vs. 海盜
01:10 老虎 vs. 雙城
03:45 大都會 vs. 巨人
04:05 道奇 vs. 國民
04:10 運動家 vs. 水手
04:10 釀酒人 vs. 教士
06:40 小熊 vs. 紅人
06:40 馬林魚 vs. 光芒
07:05 金鶯 vs. 洋基
07:20 費城人 vs. 勇士
08:10 紅襪 vs. 白襪
08:10 守護者 vs. 太空人
09:38 遊騎兵 vs. 天使
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