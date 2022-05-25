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MLB／今日戰績表 大谷2打數掛蛋天使靠「雷神」復仇秀贏球

聯合新聞網／ 整理
從哪裡跌倒就從哪裡站起來，天使「雷神」辛德賈德今日對遊騎兵上演復仇秀，上次對戰僅投0.2局就退場，今日則是8局無失分帶領球隊贏球。 路透社
從哪裡跌倒就從哪裡站起來，天使「雷神」辛德賈德今日對遊騎兵上演復仇秀，上次對戰僅投0.2局就退場，今日則是8局無失分帶領球隊贏球。 路透社

MLB今日戰績表

洛磯 2:1(10局) 海盜

小熊 11:4 紅人

馬林魚 0:4 光芒

金鶯 6:7(11局) 洋基

道奇 9:4 國民

費城人 5:6 勇士

老虎 0:2 雙城

藍鳥 8:1 紅雀

紅襪 16:3 白襪

守護者 3:7 太空人

遊騎兵 3:5 天使

皇家 6:8 響尾

釀酒人 4:1 教士

運動家 7:5 水手

大都會 12:13 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 洛磯 vs. 海盜

01:10 老虎 vs. 雙城

03:45 大都會 vs. 巨人

04:05 道奇 vs. 國民

04:10 運動家 vs. 水手

04:10 釀酒人 vs. 教士

06:40 小熊 vs. 紅人

06:40 馬林魚 vs. 光芒

07:05 金鶯 vs. 洋基

07:20 費城人 vs. 勇士

08:10 紅襪 vs. 白襪

08:10 守護者 vs. 太空人

09:38 遊騎兵 vs. 天使

球隊戰績表

太空人 體育

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